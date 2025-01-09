Genel sağlık hekim arıyor

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Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’na bilgi veren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlık Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Eren Usul, şöyle konuştu.

“9 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa, Samsun, Trabzon) 51 uzman tabip, 160 tabip, 31 diş tabibi ile faturalar inceleniyor. 9 ilde inceleme yapan 242 hekimin yaş ortalamasının 54. Sağlık Bakanlığı’nca ‘2024 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası’ kapsamında kurumumuzun çeşitli il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 79 tabip kadrosu için ilana çıkıldı. İstanbul ilinde 20 tabip için ilana çıkıldı, 4 tabip bu ili tercih etti. 65 yaşına gelen hekimler de emekli olacak. Bunun için 72 yaş düzenlemesi gerekebilir. Yapay zekâ destekli fatura inceleme süreçlerine yönelik çalışmalar da başladı.

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YOĞUN BAKIM OYUNU

2022 yılı itibarıyla sık kontrol mekanizması devreye girdi. Hastane incelemelerinde (sadece bebek ölümlerinin olduğu hastaneler değil) yoğun bakımda yatan hasta başka hastanelerden de faturalandırılmış, özel hastane doktorları yurtdışında ya da raporlu olmalarına rağmen kuruma faturalandırma yapılmış, vefat eden sigortalılar adına faturalar tespit edilmiş. Bebek ölümleriyle birlikte ruhsat iptali yapılan hastanelerin alacakları da donduruldu.”

USULSÜZ FATURAYA 10 KAT CEZA

Usul, 908 Sağlık Bakanlığı hastanesi, 162 üniversite hastanesi, 1331 özel hastane toplam, 2401 sağlık hizmeti sunucuları ile çalışıldığını kaydederek, usulsüz faturalara verilen cezaları şöyle anlattı: “Sözleşmeye aykırı hareket edilirse örneğin sunulmayan sağlık hizmeti fatura edilmesi, gerçeğe aykırı fatura ve faturaya dayanak belge düzenlenmesi, bedeli ödenmeyen sağlık hizmetlerinin fatura edilmesi durumunda ödenen tutarın toplam 10 katı ceza veriyoruz. Kanuna aykırı ilave ücret alınması, sözleşmeli olmayan hekimin sunduğu sağlık hizmetinin fatura edilmesi durumunda ise ödenen tutarın toplam 5 katı ceza veriyoruz. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura edildiğinin, faturanın ve faturaya dayanak belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirildiğinin müfettiş raporuyla tespit edilmesi halinde, cezai işlemler uygulanarak sözleşme 3 (üç) yıl süreyle feshediliyor. Sözleşme hükümlerine aykırı fiillerin tespiti halinde, yersiz ödeme olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler faizi ile geri alınıyor, sözleşmede yer alan parasal cezalar uygulanıyor ve söz konusu fiillerin bir yıl içinde tekrarları halinde sözleşmeler bir yıl süreyle feshediliyor.”