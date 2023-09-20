Genel Müdür Bülbül anlattı: Ortak sınav nasıl olacak

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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül şunları söyledi: “Sınav odaklı bir ölçme sistemi yerine sonuç odaklı bir ölçme sistemine geçiyoruz. Aslında tek bir saatte sınav yapmak öğrenci psikolojisine uygun değil, biz bunu sürece yaymış oluyoruz.”

3 FARKLI BOYUT

Ortaokul ve liselerde yapılan tüm sınavların ortak yapıldığını hatırlatan Bülbül, yönetmelik değişikliğinde yer alan ‘ortak sınav’ ibaresini açarak, “6’ncı sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm sınıflarda ortak yazılı sınav yapılmasını kararlaştırdık. Ortak yazılı sınavlar 3 farklı boyutta yapılacak. Bunlardan bir kısmı Bakanlık tarafından ülke genelinde yapılacak. Bir kısmı iller tarafından ortak yazılı sınav olarak yapılacak, kalan sınavlar da okullar tarafından yapılacak” bilgisini paylaştı.

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SIRALAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sınıf içinde yapılacak etkinliklerle öğrencilerin belli bir seviyeye geleceğini ifade eden Bülbül, “Sınav yapmak her zaman öğrencilerin sıralanmasına neden oluyor, yani sınıf içerisinde bir sınav yaptığınızda bir öğrenci birinci, bir öğrenci sonuncu olmuş oluyor. Oysa bunun yerine, ‘Öğrenci derslere katılabiliyor mu, katıldığı zaman kendisine verilen yönergelere nasıl cevap veriyor ve bunları doğru yapabiliyor mu?’ bunu görmüş oluyoruz” dedi.