Genel merkezde Şimşek’le görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi: “Aday olacak mı diye merak ediyorsunuz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti. Bugünkü görüşme aynı zamanda ‘Ben Cumhurbaşkanımızın politikaları konusunda destek vermeyehazırım’ dediği çerçevede oldu. Görüşme yapıldı, kendisi aktif siyaseti arzu etseydi partimizin tüm mekanizmaları açıktır. Bakanlık teklif edildi gibi somutlaştırılan konu yok. İş dünyası ve çeşitli danışma kurullarında önemli görevleri var.”

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Şimşek de Twitter’dan “Yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” mesajını paylaştı.