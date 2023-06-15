Genel Kurul’da ‘silahların eşitliği’

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AK Parti’nin “Meclis Başkanlık Divanı’nın başkan hariç 20 üyeden kurulmasına” yönelik önerisinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak itiraz etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un tavrını eleştiren Özel’in “silahların eşitliği” ilkesini hatırlatmasıyla yaşanan polemik Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

“Özgür Özel (CHP Grup Başkanı): Sayın Başkan’ın söylediği tutanak hepimizde var; silahların eşitliği ilkesi gereğince ben zaten içtüzüğü de içeride hepinize gösterdim. Bir bilgiyi Genel Kurul’la bir tarafından paylaşmak ve diğer tarafını yani ‘Bir siyasi parti böyle demişti’ demek ama diğer siyasi partinin söylediğini söylememek, varlığını bildiğiniz halde bunu gizlemek, müzakerede ‘silahların eşitliği’ ilkesine uymamaktadır.

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Başkanlık Divanı’ndaki üye sayısının partilere göre dağılımı yapıldı.

SİLAH DEĞİL ARGÜMAN

Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı): Ben bir düzeltme yapayım mı? Bu ‘silahların eşitliği’ prensibini kayıtlardan düşelim. Meclis’teyiz, silahlar falan değil, burada argümanlar konuşuyor.

Özgür Özel: Eyvallah.

Numan Kurtulmuş: ‘Argümanların eşitliği’ ya da ‘gerekçelerin eşitliği’ prensibi desek daha doğru olur.

Mehmet Rüştü Tiryaki (YSP Batman Milletvekili): Sayın Başkan, ‘silahların eşitliği’ yanlış bir kavram değil, hukuk literatüründe yer alan bir kavram, öyle kurşunlu murşunlu bir şey değil.

Numan Kurtulmuş: Ya biliyorum arkadaş, hukuki bir kavram olduğunu ben de biliyorum.”

SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ NEDİR?

Silahların eşitliği ilkesi hukukta, davanın taraflarının usul hakları bakımından aynı koşullara tabi tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile getirme fırsatına sahip olması anlamına gelmekte.

HANGİ PARTİNİN KAÇ KOMİSYON ÜYESİ VAR?

AK Parti Grubu’na 1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; CHP Grubu’na 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; YSP Grubu’na 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP Grubu’na 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti Grubu’na da 1 kâtip üye şeklinde olması kabul edildi. Dilekçe Komisyonu’nun 12, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile AB Uyum Komisyonu ve Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 27’şer, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu’nun 17, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nun 35 ve diğer komisyonların 26’şar üyeden kurulması kabul edildi.