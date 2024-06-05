Genel Kurul’da Hakkâri arbedesi

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DEM Parti, dün TBMM Genel Kurulu’nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması için verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi için grup önerisi verdi. DEM Parti Hakkâri Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, grup önerisinin gerekçesini anlatmak üzere bir konuşma yaptı. Parlak konuşmasında “Biz eş başkanlarımıza, belediyemize, halkımızın demokratik iradesine ne pahasına olursa olsun canımıza da mal olsa sahip çıkacağız” dedi. Parlak’ın konuşmasının ardından DEM Partili milletvekilleri, Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde ‘Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz’ yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı ve Genel Kurul’da nöbete başladı.

DÖRT KEZ ARA VERDİ

Oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kürsüyü işgal eden DEM Partilileri uyarmaya çalıştı. Kürsü işgalinin ve slogan atmaların sonlanmaması üzerine Karaca, oturuma dört kez ara vermek zorunda kaldı, daha sonra birleşimi kapattı. AK Parti ve MHP milletvekilleri ise Karaca’nın Genel Kurul birleşimini kapatmasını sıraların kapaklarına vurarak protesto etti. AK Parti milletvekilleri, DEM Parti’nin “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarına “Kahrolsun PKK” sloganları ile karşılık verdi.

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PANKARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılıklı sloganlaşmanın ardından AK Parti milletvekilleri kürsüyü işgal eden DEM Partililerin üzerilerine yürüyerek, ellerindeki pankartları almak istedi. İtiş kakışlar sırasında arbede büyüyerek, tekmeli ve yumruklu kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri yere düşerken, bazıları da birbirlerine sinkaflı küfürler etti.