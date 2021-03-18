Genel Kurul’da ‘Andımız’ tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Türk milletinin bağrında, Türk topraklarında ve Türk Bayrağı’nın gölgesi altında ‘Türküm’ demek de suç sayılamaz. Bu aymazlığın zaman kaybetmeden ortadan kaldırılması en önemli beklentimizdir” dedi. Milletvekillerinin, karara tepkileri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Fikret Şahin (CHP Balıkesir): 1933 yılından bu yana, seksen yıldır okullarımızda okunan Andımız’ın yasaklanmasıyla AKP iktidarı bir anlamda Türkiye’de ‘Türküm’ demeyi de yasaklamış oldu. Tekrar okutulmasını talep ediyoruz.

Özkan Yalım (CHP Uşak): Atatürk’ümüze ve Andımız’a sahip çıkıyoruz. Andımız’a ve Atatürk’ümüze farklı düşünen ve Andımız’ı okutmayacak olan o düşünceyi lanetliyorum.

ANDIMIZ’A KİM KARŞI?

Fahrettin Yokuş (İYİ Parti Konya): Şimdi, sormak lazım bu kürsüden Andımız’a kim karşı?

Hüseyin Örs (İYİ Parti Trabzon): Müsterih olun, Andımız ahdimizdir, İYİ Parti gelecek ve gereğini yapacaktır.”

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