Genel Kurul’a ilaçlama arası

Görüşmelerin 7 Temmuz Salı günü saat 15.00’te yapılması kararı alındı. Yaşanan vaka artışındaki endişeden Genel Kurul çalışmaları da etkilenmişti. Genel Kurul’un geçen perşembe günü mesai yapmayarak ilaçlanmasına karar verilmişti. Aynı karar dün de alınarak, birleşimin gelecek salı günü yapılması planlandı.