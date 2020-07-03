MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenel Kurul’a ilaçlama arası
GeriGündem Genel Kurul’a ilaçlama arası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Genel Kurul’a ilaçlama arası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genel Kurul’a ilaçlama arası
Abone Olgoogle-news

TBMM Genel Kurulu, geçen hafta olduğu gibi dün de koronavirüs salgını nedeniyle, dezenfektasyon ve ilaçlama yapılması için çalışmadı.

Görüşmelerin 7 Temmuz Salı günü saat 15.00’te yapılması kararı alındı. Yaşanan vaka artışındaki endişeden Genel Kurul çalışmaları da etkilenmişti. Genel Kurul’un geçen perşembe günü mesai yapmayarak ilaçlanmasına karar verilmişti. Aynı karar dün de alınarak, birleşimin gelecek salı günü yapılması planlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle