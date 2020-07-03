ANKARA
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Genel Kurul’a ilaçlama arası
TBMM Genel Kurulu, geçen hafta olduğu gibi dün de koronavirüs salgını nedeniyle, dezenfektasyon ve ilaçlama yapılması için çalışmadı.
Görüşmelerin 7 Temmuz Salı günü saat 15.00’te yapılması kararı alındı. Yaşanan vaka artışındaki endişeden Genel Kurul çalışmaları da etkilenmişti. Genel Kurul’un geçen perşembe günü mesai yapmayarak ilaçlanmasına karar verilmişti. Aynı karar dün de alınarak, birleşimin gelecek salı günü yapılması planlandı.
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