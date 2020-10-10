Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi

Pandemi nedeniyle İstanbul Barosu Genel Kurulu ertelenmişti. Aralarında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkan adayları olan Hasan Kılıç, Gökhan Ari, Sezin Uçar ve Ata Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu bir grup avukat, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık tarihine ertelenen baro genel kurulunu yapmak için Haliç Köprüsü altında toplandı. Güvenlik güçleri, genel kurulu yapmak üzere Haliç Köprüsü'nden kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne kadar yürüyen avukatları içeriye almadı. Polis, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından bu hafta yapılması gereken genel kurulun iptal edildiğini belirterek, avukatları Haliç Kongre Merkezi'ne almayacağını ifade etti. Bunun üzerine avukatlar, Haliç Kongre Merkezi'nin girişinde basın açıklaması yaptı.