Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ertuğrul Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, Kovid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Merhum Opr. Dr. Uğur Ertuğrul'a ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.