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DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ertuğrul Kovid-19'dan hayatını kaybetti

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Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ertuğrul Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, Kovid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Merhum Opr. Dr. Uğur Ertuğrul'a ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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