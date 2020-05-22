DHA
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Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ertuğrul Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, Kovid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Merhum Opr. Dr. Uğur Ertuğrul'a ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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