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Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı

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#Saldırı#Samsun#Genel Cerrahi
Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 11:23

Samsun'da genel cerrahi asistanı, apartman koridorunda saldırıya uğradı. Atakum ilçesinde, genel cerrahi asistanı M.C.’yi (39) sol kolundan bıçakla yaralayan M.F.İ. (35), gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir apartmanın koridorunda meydana geldi. Uyuşturucu suçundan denetimi olduğu belirtilen M.F.İ., bir devlet hastanesinde genel cerrahi asistanı olan M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

RAPOR VERMEDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde denetimi kaçırdığını, daha önceden yaptığı gibi uyuşturucu karşılığında rapor almak istediğini ve aralarında bu sebeple anlaşmazlık olduğunu, doktorun ise kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. 

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Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı

TUTUKLANDI

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Samsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

 

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#Saldırı#Samsun#Genel Cerrahi

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