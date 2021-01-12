‘Genel Başkanımız dava kazanmaktan yorulmadı’

BU AÇTIKLARI KAÇINCI DAVA

“Bu açtıkları kaçıncı dava? Genel Başkanımız hakkında onlar dava açmaktan, genel başkanımız da kazanmaktan yorulmadı. Anayasamıza göre, milletin bölünmez bütünlüğünü korumaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağına, görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine, şerefi üzerine yemin eden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı. Peki, bu yeminin gereğini yerine getiriyor mu? Ne gezer… Partisinin kongrelerine katılıyor. Muhalefete, muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da ‘sözde Cumhurbaşkanı’ denince alınıyor. Hem tarafsız Cumhurbaşkanı zırhını giyip siyasi eleştirilerden kendinizi münezzeh göreceksiniz, hem de Partili Cumhurbaşkanı olarak dilediğinize dilediğiniz hakareti savuracaksınız. Oh ne âlâ…

BU ANAYASA YETKİ VERMİYOR

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ sözü) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğini bu Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Hiç kimse veya hiçbir organ kaynağını bu Anayasa’dan almayan devlet yetkisini kullanamaz. Bunu Anayasa diyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaksınız, AK Parti Genel Başkanı da olacaksınız, sonra da kendisini mahkeme yerine koyup, hem savcı hem yargıç olacaksınız, istediğinizi terörist ilan edeceksiniz. Anayasa, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı’na böyle yetki vermiyor.

(WhatsApp) Ülke verilerinin korunmasına yönelik düzenlemelere yer vermesi gerekiyor.”

HER KURUŞU GERİ ALIRIZ

Öte yandan CHP MYK dün toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantı sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon lira tutarındaki manevi tazminat davası haberi geldi. Kılıçdaroğlu’nun haberi gülerek karşılayarak, “İstediklerini yapsınlar. Gerçek bir hakimin karşısına çıktıklarında bizden kazandıkları her tazminatı, her kuruşu geri alırız” dediği belirtildi.

MİLLET SANDIĞI BEKLİYOR



(İbrahim Kalın’ın seçimleri gerektirecek bir kriz yok sözleri) Ülkede kriz değil, ekonomik buhran var. 12 milyon işsiz var, esnaf cinnet geçirme noktasında. Millet sandık önüne gelsin diye gün sayıyor. (Canan Kaftancıoğlu ile ilgili suçlamalar) Söylemlerin nereye gittiği görünüyor. Açıkça ifade ediyorum, yakında hem teröristlikle itham ettikleri Boğaziçi’nde okuyan 49 öğrenci hem de il başkanımız Kaftancıoğlu’ndan özür dileme noktasına gelecekler.