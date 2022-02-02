‘Genel Başkan yemeğimi niye takip etsin’

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İmamoğlu dün Anadolu Yakası’ndaki dere ıslah çalışmaları sırasında soruları şöyle yanıtladı:

(Kılıçdaroğlu’nun o yemekten bilgisi var mıydı) “Genel Başkanımız benim hangi yemeği yediğimi niye tariflesin veya niye takip etsin? Yediğim yemekten Genel Başkanımın ne haberi olacak? Genel Başkanımızın işi başından aşkın. Bizim de.

(Kayıtları çıkan kamera normal bir kamera mı) “MOBESE, MOBESE... Ne normal kamerası? Takip ettiğiniz sürecin içinde bir de Türkiye’nin en yoğun ilişkilerinin olduğu bir ülkenin büyükelçisi var.”