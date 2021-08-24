Genco Erkal’a hapis istemi
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında sosyal medyadaki paylaşımları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yapılan ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Erkal attığı 3 tweet nedeniyle 19 Nisan 2021’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.
Başsavcılık, Erkal hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.