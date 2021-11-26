Genco Erkal: Dava açılmasını beklemiyordum

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Duruşmada savunma yapan Genco Erkal, davaya konu 3 tweet’in 5 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, “Twitter paylaşımlarımda hiçbir hakaret unsuru olmadığına yürekten inandığımdan böyle bir dava açılacağını hiç beklemediğimi ifade edeyim. Başkanlık sistemine başından beri karşıyım” dedi. Duruşma, savcının mütaalasını hazırlaması için 11 Mart’a ertelendi. Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan Genco Erkal, “Bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum. Çünkü burada kendimi savunabiliyorum. Dünya görüşümü ve içinde yaşadığımız düzenin eleştirisini de dile getirebiliyorum. Bundan sonraki duruşmada daha çok konuşacağım” ifadelerini kullandı.