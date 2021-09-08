Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. 4 bin 346 işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 27 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini kabul etti. esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılan GSB sürekli işçi alımı başvurusu sonrası gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

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