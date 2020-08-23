Gençlik ve Spor Bakanı: Yurtlarda salgın eğitimi verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtların eğitim ve öğretim yılına hazır olup olmadığı ile ilgili, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları önemli. Yurtlarda sağlık kontrollerinin yapılması, ateş ölçümü gibi durumlar devam edecek. Virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz” dedi. Bakan Kasapoğlu Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

YURTLAR HAZIR MI?

“Tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurtdışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz.

GENÇLERLE MASKE ÜRETTİK

Gençlerimizle gurur duyuyorum. 2019’u ‘gönüllülük’ olarak ilân ettik. Vefa Sosyal Destek Grupları’nda gençlerimiz şevkle, aşkla ve heyecanla görev aldı. Gençlik Merkezleri’nde yaklaşık 1 milyon bez değil, siper maske ürettik. Bizzat evde yaptılar. Gençlere ‘fikir sizden, destek bizden’ diyoruz. Rekor başvuru aldık. Sosyal, spor, çevre, doğa, girişimcilik ve hayvanları koruma gibi hangi konu olursa olsun her anlamda projelerini getiren gençleri destekleyeceğiz. Değerlendirmeleri 25 gün içerisinde sonuçlandıracağız. Bu proje için 35 milyon TL ayırdık.

KYK BORÇLARI NE OLACAK?

(KYK borçlarıyla ilgili tartışmalar) 18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı.

MİLLİ TAKIM MUTLU ETTİ

Milli Takım, Şenol hocamızın yönetiminde bize çok büyük mutluluk yaşattı. Önceden Türkiye, finallere katılmak için matematiksel olasılıklara bağlı olarak bir beklentiye girerdi. Futbol takımımız ciddi bir başarı yakaladı. Milli takımımızla birlikte önümüzdeki dönemde bir mutluluk yaşayacağımıza inanıyor ve bekliyoruz.

TOKYO OLİMPİYATLARI

(Tokyo Olimpiyatları) 2019’da pek çok branşta ciddi başarılar elde ettik. İnşallah, bu öncü başarıları önümüzdeki yıl Tokyo’da taçlandıracağız. Spora çok ciddi yatırım yaptık. Bunların meyvelerini de toplama sürecine girdik.

VAN GÖLÜ’NDE KANOCULAR YETİŞTİRECEĞİZ

"Ahlat’a gençlik kampı yaptık. Türkiye’nin dört bir yanından gençleri götüreceğiz. Su sporları merkezi kuruyoruz. Merkezde, kürek ve kano gibi sporlar yapılacak. Van Gölü’nde, kürekçi ve kanocular yetiştireceğiz. 5 ay içerisinde tamamlayacağız."

SALGINDA UZAKDOĞU MUTFAĞI ÇALIŞTIM

"Salgın sürecinde her zamankinden çok eve geldik. Mutfakta birkaç denemem oldu. Uzakdoğu mutfağına meraklıyım. Tatlı-ekşi soslu bir tavuk tarifi bulduk. Eşimle beraber onu yaptık. Akşamları çocuklarla kitap okuduk ve bazı sportif faaliyetleri beraber yaptık, oğlumla satranç oynadık. O satranç konusunda benden daha iyi. Önceden beni her gördüğünde çekinirdi. Ama pandemi sürecinde tanıdı. Şimdi bana geliyor, annesine gitmiyor."