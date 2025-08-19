Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Malazgirt’e bekliyoruz

Haberin Devamı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, 22-26 Ağustos arasında Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. İstanbul’daki Okçular Vakfı’nda yapılan toplantıda konuşan Bakan Bak, “Okçular Vakfı’na teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. 9’uncu yıl bu sene. Bu organizasyonun öncülüğünü yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gençlerimiz için ve ülkemizin milli, manevi değerleri için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Bakanlığımız buraya binlerce gencimizle katılıyor. Civar illerdeki gençlerimizle bu etkinlik haftası boyunca birlikte oluyoruz. Onun dışında da orada inşa ettiğimiz gençlik kampımızla her yıl binlerce gencimizi yine oraya getiriyoruz. Önümüzdeki hafta orada olacağız. 22-26 Ağustos tarihleri arasında birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gençlerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Herkesi Ahlat’a, Malazgirt’e bekliyoruz” dedi.

PROGRAM HAZIRLANIYOR

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da “Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma programı oluşturacağız” diye konuştu.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPACAK

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise “Okçuluk, atlı okçuluk, güreş, atlı cirit gibi geleneksel sporlarımızın yanı sıra kurmuş olduğumuz çadırlar ve obalarda kültürel etkinlikler yapılacak. Bu yıl ilk defa Türk Yıldızları gösterileri ve Türkiye atlı okçuluk finalleri, aynı şekilde Sultan Alparslan geleneksel okçuluk açık hava turnuvası gibi etkinlikler olacak” bilgisini verdi.