KYK Burs ve Kredi Taahhütname onay işlemi için Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize, e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık” ifadelerini kulandı

Bakan Kasapoğlu taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15.01.2021 tarihinden 19.01.2021 tarihi 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.