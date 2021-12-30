Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2022 “hareket” yılı olacak, seferberlik başlatıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
MEBden Kılıçdaroğluna çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruzMEB'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz#Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Vahşice katledilmişti... Tanık ilk kez konuştu Kan donduran sözlerVahşice katledilmişti... Tanık ilk kez konuştu! Kan donduran sözler#Başak Cengiz
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Böylesi görülmedi Gündüz geceye döndü...Böylesi görülmedi! Gündüz geceye döndü...#Meteoroloji
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Evlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştuEvlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu#İzzet Alınmeşe
HABERLERGündem Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2022 “hareket” yılı olacak, seferberlik başlatıyoruz

#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Spor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2022 “hareket” yılı olacak, seferberlik başlatıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemi dolayısıyla hareketsiz bir yılın geride kaldığını belirterek, Türkiye’de tüm spor tesislerinin de kullanılması için “hareket” seferberiği başlatıldığını söyledi. Kasapoğlu, “2022 ‘hareket’ yılı olacak” dedi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da AK Partili belediye başkanlarına yaptığı sunumda, pandemi koşulları dolayısıyla hareketsiz kalındığını anlattı. Kasapoğlu, özetle şu mesajları verdi:

“Yerel yönetimlerde pandemi döneminde oluşan spor tesislerini kısıtlı kullanma ve sanal bağımlılığa karşı ‘hareketlilik’ seferberliği başlatıyoruz. Bizim yaptığımız tesisler olabilir ama bunları siz kendi tesisiniz olarak görün. Statlar ayda iki gün kullanılmasın. Tesislerin hepsi kulanılsın. Öncelik kadınlarda olsun, anneler, ev hanımları ve çalışan kadınlara öncelik vereceğiz. Anne spor yaparsa, çocuk da onu görür. Spor seferberliğinin öncüsünü kadınlar olarak görüyoruz.

GÖNÜLLÜ GENÇLERE TEŞVİK

Bu sene depremlerde, sel ve yangın gibi afetlerde gönüllü gençlerimiz çok büyük çaba sarf etti. Gönüllülüğü artırmamız gerekiyor. Bu gençlere yönelik teşviklerimiz var. Gönüllü kart ile ücretsiz ulaşım sağlayacağız. İllerde belediyelerde ulaşımdan indirimli ya da ücretsiz yararlanacak, kültür sanat faaliyetlerinde de özel avantajlar olacak. Sloganımız ‘katılımcı gençlik’. Bu katılımcı ruhla gençleri her şeyin içine dahil etmek istiyoruz. Karar almaya, uygulamaya ve denetlemede de gençleri dahil etmek istiyoruz. Belediyelere ‘tesislerinizin kapısı hiçbir zaman kilitli olmasın. Gençlerin projelerinin yerelde koordine edip, daha çok gencimizin sanatla, sporla, bilimle ilgili projelerini ve girişimcilik alanlarındaki projelerini desteklenmesi gerektiğini ifade ettik.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Spor

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson