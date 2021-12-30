Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2022 “hareket” yılı olacak, seferberlik başlatıyoruz

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Edinilen bilgiye göre Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da AK Partili belediye başkanlarına yaptığı sunumda, pandemi koşulları dolayısıyla hareketsiz kalındığını anlattı. Kasapoğlu, özetle şu mesajları verdi:



“Yerel yönetimlerde pandemi döneminde oluşan spor tesislerini kısıtlı kullanma ve sanal bağımlılığa karşı ‘hareketlilik’ seferberliği başlatıyoruz. Bizim yaptığımız tesisler olabilir ama bunları siz kendi tesisiniz olarak görün. Statlar ayda iki gün kullanılmasın. Tesislerin hepsi kulanılsın. Öncelik kadınlarda olsun, anneler, ev hanımları ve çalışan kadınlara öncelik vereceğiz. Anne spor yaparsa, çocuk da onu görür. Spor seferberliğinin öncüsünü kadınlar olarak görüyoruz.



GÖNÜLLÜ GENÇLERE TEŞVİK



Bu sene depremlerde, sel ve yangın gibi afetlerde gönüllü gençlerimiz çok büyük çaba sarf etti. Gönüllülüğü artırmamız gerekiyor. Bu gençlere yönelik teşviklerimiz var. Gönüllü kart ile ücretsiz ulaşım sağlayacağız. İllerde belediyelerde ulaşımdan indirimli ya da ücretsiz yararlanacak, kültür sanat faaliyetlerinde de özel avantajlar olacak. Sloganımız ‘katılımcı gençlik’. Bu katılımcı ruhla gençleri her şeyin içine dahil etmek istiyoruz. Karar almaya, uygulamaya ve denetlemede de gençleri dahil etmek istiyoruz. Belediyelere ‘tesislerinizin kapısı hiçbir zaman kilitli olmasın. Gençlerin projelerinin yerelde koordine edip, daha çok gencimizin sanatla, sporla, bilimle ilgili projelerini ve girişimcilik alanlarındaki projelerini desteklenmesi gerektiğini ifade ettik.”