Gençlik ve Spor Bakanı Bak paylaştı! 'Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz'

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

Fotoğrafta, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.