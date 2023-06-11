×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Bak paylaştı! 'Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Osman Aşkın Bak#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Basketbol
Gençlik ve Spor Bakanı Bak paylaştı Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 21:26

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

Fotoğrafta, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Aşkın Bak#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema