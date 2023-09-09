Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bu toprakların çocukları asla boyunduruk altına girmez

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik’in Söğüt ilçesinde 742’nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin açılışına katıldı. Etkinlikte Bakan Aşkın Bak’ın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile Yörük dernekleri yer aldı. Söğüt Kaymakamlığı önünde karşılanan Bakan Aşkın Bak, boynuna Söğüt poşusu taktı.

‘O ÇINAR, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKESİ HALİNE GELDİ’

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu Bilecik’in Söğüt ilçesini ‘bir çınarın ekildiği ve yeşerdiği yer’ olarak tarif eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 742’ncisi düzenlenen şenliklerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakan Aşkın Bak, “Söğüt, bir çınarın ekildiği, yeşerdiği bir yer. Direnişin merkezi. Hepimiz takip ediyoruz, bir imparatorluğun köklerinin başladığı yer. Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi ile 742 yıldır burada yeşeren bir çınar var. Hepimiz görüyoruz, bu yüce çınar bugün dünya çapında, dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Tabi bu topraklarda olmanın bir bedeli var, mücadelesi var, ruhu var. İşte gençlerimizle, Yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu yıl tekrar heyecanla bir araya geliyor. Biliyorsunuz bu coğrafyanın, ağustos ayını hep beraber geçtik. Ağustos ayı zaferler ayı. Nereden başladık; Malazgirt’le başladık. Oradan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne geldik. Sonra 30 Ağustos Zaferi’ni kutladık. Şimdi de burada, bu çınarın dikildiği yerde, Söğüt’teyiz. Yarın da törenler devam edecek. 742’ncisini düzenlediğimiz Ertuğrul Gazi’yi Anma Törenleri ve her yıl buraya binlerce kişi, yarın 100 bin kişi bekliyorlar. Muhteşem bir heyecan ve tablo” dedi.

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‘ÜLKESİNİ SEVEN BİR GENÇLİK VAR’

Bakanlık olarak oluşturdukları kamp merkezlerinde Söğüt, Çanakkale, Malazgirt, Ahlat ve Türkiye’nin dört bir yanındaki ruhu gençlere anlattıklarını kaydeden Bakan Aşkın Bak, “Malumunuz burada bir gençlik kampı yapıyoruz. Bu temayla ilgili gençlerimizi buraya getireceğiz ve o kampta bu ruhu onlara aşılamak için hep birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yöremizin Söğüt’ün değerleriyle beraber, Bilecik’in değerleriyle beraber bunu gerçekleştireceğiz. İşte öyle bir gençlik var ki şu anda, ülkesini seven, ülkesinin geleceği için kafa yoran, heyecan ortaya koyan bir gençliğimiz var. Onlara çok güveniyoruz. Bizim en büyük gücümüz, kaynağımız gençlerimiz. Malumunuz genç bir ülkeyiz. Genç bir ülke olduğumuz için de gençlerimizi bu değerlerle bezememiz lazım. Bu değerleri işlememiz lazım. Bu değerleri görmemiz lazım. Bakın, bu değerlerle donatılmış bir gençlik, bu bölgenin, bu coğrafyanın ileride yaşayacağı pek çok olay karşısında da hazırlıklı olacak” diye konuştu.

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DİRİLİŞ BURADADIR, SÖĞÜT’TE BAŞLAMIŞTIR

Türkiye’nin büyüyüp, gelişerek ve güçlenerek devam edeceğini belirten Bakan Aşkın Bak, şunları söyledi:

“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu topraklarda, buralarda verdiği Kurtuluş Savaşı’yla, daha önce dirilişle ve şu anda da 15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe girişimine karşı verdiğimiz ruhla, ortaya konan tabloyla bu topraklarda, bu coğrafyada şununla karşı karşıyayız. Bu topraklardaki insanlar, bu toprakların çocukları asla ve asla boyunduruk altına girmez, esaretin altına girmez, ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez, Türkiye büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Bütün bunları sağlayacak ateş, heyecan ve doruk buradadır. Diriliş buradadır, Söğüt’te başlamıştır, ilelebet devam edecektir. Güçlü Türkiye adımlarıyla beraber, gençleriyle beraber, milletiyle beraber ilelebet payidar kalacaktır.”

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Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi. Bakan Aşkın Bak ile protokol üyelerinin yer aldığı yürüyüş kortejinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılırken, Jandarma Komutanlığı ile atlı Yörükler ve vatandaşlar, kaymakamlık binası önünden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne kadar yürüdü. Bakan Aşkın Bak ve beraberindekiler türbe girişinde saygı nöbeti tutan Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi, türbede dua etti. (DHA)