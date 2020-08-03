Gençlik Kollarında aşk başkadır

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve eşi Ali Mert Taşcıer’in lise yıllarında gençlik kollarında başlayan ilişkileri, 6 ayın ardından sona eriyor. Gamze Hanım, Ankara’da üniversiteye başlarken, Ali Mert Bey Mersin’e gidiyor, lisans eğitimi için.

‘AŞK YENİDEN’

Gamze ve Ali Mert çiftinin yolları, 8 yılın ardından “Aşk tesadüfleri sever” tadında yeniden kesişiyor. Gençlik kollarında başlayan aşklarına, uzun yılların ardından bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Ayrı geçen koskoca 8 yıla inat kısa sürede evlilik kararı alan Taşcıer çiftinin, düğün şarkıları ise; “Hem tanıdık, hem yepyeni” sözleriyle dikkat çeken bir Yeni Türkü klasiği: “Aşk Yeniden.”

MECLİS’TE SABAHLADI

Röportaj için sosyal medya yasasının kabul edildiği gün buluştuk. Yasa sabaha karşı geçince, Gamze Hanım da Meclis’te sabahlamış ve saat 8’de girebilmiş evine; hemen ardından da bizi konuk etti. Tüm yorgunluklarına rağmen nefis bir enerji ve güler yüzle karşıladılar ve başladık sohbetimize:

DÖNÜM NOKTALARI

Sizleri tanıyalım öncelikle...

Ali Mert Taşcıer: 1983 yılında Elazığ’da doğdum. Aslen Erzincan Tercanlıyız. Lisans ve yüksek lisansımı Mersin Üniversitesi’nde, doktoramı ise Gazi Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine yaptım. 1998 yılında 15 yaşımda, Ankara Altındağ CHP ilçe başkanlığının kapısından girdim. Daha sonra il gençlik kolları yöneticiliği ve Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yaptım. Doktora tezimi kitaplaştırdık “Neoliberalizm, Yerelleşme ve Türkiye” ismiyle. Sahne üstü ve diksiyon eğitimim var. 6 yıl tiyatro sahnesinde kaldım. Hayatının dönüm noktaları neler dersen, doktora, genel sekreterlik ve tiyatro derim. 2007’den bu yana milletvekili danışmanlığı yapıyorum.

SİYASİ FİGÜRÜM ANNEM

Gamze Taşcıer: Babam astsubay emeklisi, annem ev hanımı. Üç kız kardeşiz, ikisi öğretmen. Babamın emekli olmasıyla Ankara’ya geldik ve annem CHP üyesi oldu. Ben de onunla Etimesgut ilçe örgütüne gidip gelmeye başladım; 15, 16 yaşlarındaydım. Annem iki dönem ilçe yöneticiliği yaptı. Siyasi olarak en büyük figürüm, rol modelim annemdir. 99 yılında meclis üyesi adaylığında annemin broşürlerini dağıtıyordum. Gel zaman git zaman benim ön seçimimde de annem benim için çalıştı. 2018 seçimlerinde milletvekili oldum. Eczacılık Fakültesini bitirdiğim 2004 yılında Mamak’ta eczane açtım, hâlâ devam ediyor.

6 AY SONRA AYRILIK...

Nasıl tanıştınız?

Ali Mert Taşcıer: Gamze ile gençlik kollarında tanıştık. İkimiz de ayrı lisedeydik. Birkaç eylemde, etkinlikte karşılaşmıştık. Aynı okulda olsaydık, gençlik kollarındaki arkadaşlara bırakmazdım. O yıl 5-6 aylık bir sevgililik dönemimiz oldu. Gamze 8-9 ay kadar büyük benden. Eczacılık Fakültesini kazandığında ben lise sondaydım. Ben de Mersin’i kazanınca aramıza mesafe girdi, gözden uzak gönülden de ırak oldu. 8 yıl sonra, 2008 senesinde Mersin’den döndüm. Gamze’nin yurtdışında yaşayan, yılda birkaç kez Türkiye’ye gelen kuzeniyle karşılaştık. Ne yapıyorsun, iyi misin, nasıl gidiyor derken, ‘Evlenmedin mi’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim. ‘Ee Gamze nasıl, o evlenmedi mi’ diye sordum, o da evlenmemiş.

KUZENDEN HAMLE

Gamze Taşcıer: Mersin’e gidiyor, 8 yıl. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu hiç haberleşmiyoruz. Ben Ankara’da eczanemi açmışım, tamamen kopmuşuz. Kuzenim geldi Türkiye’ye, oturuyoruz evde. Benden habersiz, benim telefonumdan mesaj atıyor Ali Mert’e. ‘Ali Mert ne yapıyorsun, ben Gamze’ diye. Benim hiç olanlardan haberim yok tabii.

Ali Mert Taşcıer: Ben o zaman dedim gerçi, haberi var da yok gibi mi yapıyor acaba diye. (Gülüyorlar)

Gamze Taşcıer: Yoktu, vallahi yoktu. 2008 yılında, koskoca 8 yılın ardından biz yeniden buluştuk. Bıraktığımız yerden, aynı ortak noktalardan devam ettik; hiç kopmamışız gibi. Aynı heyecan, aynı sevgi. 2011 yılında da evlendik. 2013’te Bahar doğdu, şu an 7 yaşında; 2018 Ağustos ayında da Nehir dünyaya geldi. 11 Ağustos’ta iki yaşını bitirecek.



Ali Mert Taşcıer, Gamze Hanım ile lisedeki kısa birliktelikleri sırasında çektirdikleri tüm fotoğrafları saklamış. Çiftin, gençlik kollarındaki anıları fotoğraf albümlerinin başköşesinde yerini almış.

HAMİLEYKEN YEMİN EDEN İLK VEKİL

Ali Mert Taşcıer: Gamze, tarihte ilk kez hamileyken yemin eden milletvekili. İkinci kızımıza sekiz aylık hamileydi.

Gamze Taşcıer: 6-7 aylık hamileydim adaylık dönemimde. Dolayısıyla beraber çalıştık sahada küçük kızımla. O da siyasetin içine doğdu. “Kaçak yolcu”, “601. milletvekili”, “Anne karnında yemin edecek...” O zamanki haberler çok eğlenceliydi. Nehir karnımda, sahada çok çalışıyorum, sürekli anlatıyorum, dinliyorum, kalabalık ortamlar. Çocuk, doğumdan sonra iki-üç ay kalabalık, sesli ortamları hiç yadırgamadı, o kadar güzel uyudu ki. Anne karnında Mozart dinletemedik ama siyaset, işsizlik, yoksulluk her şeyden haberi oldu.

ATAKULE’DE EVLİLİK TEKLİFİ

Evlilik teklifi nasıl geldi?

Ali Mert Taşcıer: Atakule’nin tepesindeki döner kuledeki restoranda 2010 yılında teklif ettim. Kaçma şansı yoktu. ‘Hayır’ deme olasılığını bitirdim.

Gamze Taşcıer: Bizim nikahımızda şiir okumuştu Ali Mert. Çok güzel şiir okur. Okuduğu şiir, Sunay Akın’ın ‘Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine’ dizelerinin yer aldığı şiiriydi.

BAHAR ‘BENİ BABAM DOĞURDU’ DİYORDU

Gamze Taşcıer: Bahar bir yaşındayken önseçime girdim. Gece ben yatardım, babası beslerdi. Hatta o kadar çok Bahar ile ilgilendi ki, çocuk bir süre sonra ‘Beni babam doğurdu’ demeye başlamıştı. ‘Kızım, iyi ki seni doğurmuşum’ derdim; ‘Beni babam doğurmadı mı’ diye şaşırırdı. Nehir 20 günlükken ben bir şehit cenazesine çıktım. Çıkış o çıkış oldu. Geldiğimde 41 derece ateşle yattım. Nehir, anne babadan daha mahrum büyüyor.

Çocukların anne-baba mahrumiyeti vicdani bir yük oluyor mu?

Ali Mert Taşcıer: Bazen üzülüyorum. Şundan kaynaklanıyor, ‘Of ben baktım, çok yoruldum’ değil. Çocuğun anneye ve babaya olan ihtiyacının karşılanamaması. Pandemi sürecinde kızlar anne ve babaları olduğunu hatırladılar.

MECLİS’TE ESPRİ KONUSUYUZ: EVDE GÖRÜŞMÜYOR MUSUNUZ?

Birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeyler?

Ali Mert Taşcıer: Birlikte vakit geçirme imkanımız çok yok. O nedenle ne yaparsak hoşumuza gidiyor. Bazen Meclis’te karşılaştığımızda arkadaşlarımız takılıyor, ‘Siz evde görüşmüyor musunuz?’ diye. Gerçekten görüşemiyoruz.

Eşinizin size danışmanlık yapmasını istemez misiniz?

Gamze Taşcıer: ‘Duygusal olarak danışmanlık yapıyorum profesyonel olarak yapamam’ dedi. Ali Mert hem alaylı hem mektepli, başarılı bir danışman. İnanılmaz kuralcıdır. ‘Hiç çekemem’ dedim (Gülüyor).

KEMAL BEY İLE BAHAR SAMİMİLER



EVİN büyüğü Bahar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu epeyce samimilermiş. Bahar’ın, CHP liderini sürekli televizyondan takip etmesiyle başlayan platonik sevgi, tanışmayla bambaşka bir boyuta taşınmış. Kılıçdaroğlu ile bir etkinlikte tanışan Bahar, bir sonraki karşılaşmalarında soruyor; ‘Beni tanıdın mı?’ Kemal Bey sessiz. Bahar’ın, ‘Tanımadı beni’ üzüntüsünün kısa sürdüğünü anlatıyor Ali Mert Bey: “Bahar 5 yaşındaydı. Gamze yeni vekil seçilmişti. Çok kısa bir süre sonra grup toplantısı sonrası gördü genel başkanımız ve ‘Bahar ne haber’ dedi. Bahar koştu kucağına bir atladı. Kız kucağında, genel başkanımız yürümeye başladı. ‘Efendim alayım, ağır’ falan dedim, grup toplantısı sonrası, yorgun... ‘Hayır biz sohbet edeceğiz’ dedi ve konuşmaya devam ettiler: ‘Nasılsın Bahar. Kreş nasıl. Annenle babanla ne yapıyorsun?’”