'Gençlik ipi' vurgununda yeni gelişme! Nihat Uludağ aktardı: Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu?

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı:

Neslihan Güngen ve İnanç Güngen, dün onların da aralarında bulunduğu 54 kişi yakalanmıştı, gözaltına alınmıştı. Ve 1,5 milyar liralık dev bir para hacminden, kara para trafiği soruşturması kapsamında 54 kişi gözaltına alınmıştı.

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KRİTİK İSİM GÖZALTINDA

Dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. 1,5 milyar liralık Güngen ailesinin şirketlerine ait para trafiğinde, soruşturmayı yürüten Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hayatın olağan akışına ters olarak yorumluyordu. Peki burada bir kara para açıklaması mı vardı? İşte bunu soruşturmakla görevli vergi müfettişinin de özellikle Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmeler yaptığı, buluşmalar yaptığı tespit edildi.

Ve bu anlamda da bu olayı soruşturmak görevli vergi müfettişi de dün akşam saatleri itibari ile gözaltına alındı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri vergi müfettişini incelemeye aldı. Bu kişinin tatil bölgesinde olduğu tespit edildi ve otel odasına döndüğü an itibari ile bu konuyu soruşturmakla görevli vergi müfettişi yakalandı. Ve soruşturmada yeni bir halkaya da geçilmiş oldu.

Peki gizli görüşmeler yapması neyi ifade eder? Bu Güngen çiftinin 1,5 milyar liralık para trafiğinin olduğu şirketler var ya, o şirketlerin eşi İnanç Güngen’in üzerine olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla vergi müfettişinin Neslihan Güngen’le oturup konuşacak bir şey yok. Konuşacaksa İnanç Güngen ile konuşmalı.

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