Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu Hürriyet’e konuştu: Gençler için ortak ağ kurulacak

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Gençlerin, bütün bakanlıkların kendilerine yönelik projelerine bu ağ üzerinden ulaşabileceğini belirten Efendioğlu, ilk kez yapay zekânın da yer alacağı yeni Gençlik Politika Belgesi’nin de önümüzdeki yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının planlandığını söyledi ve Hürriyet’e şunları söyledi:

“Vizyon kampları projemiz bu yıl başladı. Üniversiteye giriş sınavında ilk 5 bine giren gençlerimizi alıp bakanlığımızın kamplarında özel bir programa tabii tutuyoruz. Piyasa değeri 50 - 60 bin TL’ye alınan tasarım odaklı düşünce eğitimleri veriyoruz. Gençlik politikasını yeniden güncelliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanımız 3. Gençlik Şurası’nda devletimizin yeni güncel gençlik politikasını açıklamasını planlıyoruz. İçeriğinde sağlık ve bilim teknolojinin yanı sıra, ana başlık olarak afetler ve afetlere dirençli gençlik yapısını aldık.

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2025 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK

Gençleri afetlere dirençli ve hazır bir hale getirilmesi, afetle mücadele noktasında ilk yardım eğitimi ve arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl bir eylem planı olacağını anlatacağız. Ana konulardan bir tanesi de bu belgeye ilk kez girecek olan yapay zekâ olacak. Gençlik bilgilendirmesini de bir ana politika alanı olarak belirledik. Ülkemizde çeşitli bakanlıkların gençlere yönelik sunduğu bir çok proje var. İŞKUR iş kurma desteği, KOSGEB başka destekler veriyor, Tarım Bakanlığı genç çiftçi programı yapıyor. Herkes kendi sitesinden duyuruyor. Ama gençlerin toplu olarak bunları bulabileceği bir platform yok. Bu yüzden gençlik bilgilendirme ağı kuruyoruz. Dijital platformumuz, 2025 yılının ilk çeyreğinde hayata geçecek.”