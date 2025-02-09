Gençliğinde gazeteci olmak istiyordu: Hayaline 78 yaşında kavuştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" kapsamında huzurevi sakinleri, bir günlüğüne hayallerindeki meslekleri yapıyor.

Bu kapsamda Aysel Sezer'in gazetecilik yapma hayalini Anadolu Ajansı, haber sunumu ile fotoğraf ve video çekimi yaptırarak gerçekleştirdi.

"YAŞAMIN İÇİNDE UMUT OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Sezer, hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu, seneler boyunca bunu hep hayal ettiğini dile getirerek, "Ne olur, hayallerinizin peşinden gidin. Ben hayallerime 78 yaşımda kavuştum, inşallah siz de kavuşursunuz. Sakın ümidinizi kaybetmeyin, ümit çok güzel bir şey. Yaşamın içinde ümit olmazsa, umut olmazsa hiçbir şey olmaz. Hayatı sevin, insanları sevin, çevreyi sevin, her şeyi sevin." ifadelerini kullandı.

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Gazetecilik hayalini gerçekleştirerek kendi haberini sunan Sezer, şunları kaydetti:

"Sevgili seyirciler, ben senelerdir hayal ediyordum, hayallerim gerçek oldu. Spiker olmak, sunucu olmak, böyle düşüncelerim vardı. Güzel konuşan insanları çok seviyordum, hayranlıkla bakıyordum, izliyordum. Onun için benim hayallerim 78 yaşında gerçek oldu. Herkese teşekkür ederim. Beni izleme olanağı bulduğunuz, izlediğiniz, katlandığınız için her şeye teşekkür ederim. İnşallah sizin de hayalleriniz gerçek olur."

HUZUREVİ SAKİNLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA HAYALİNE KAVUŞUYOR

Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Selin Samur ise huzurevinde yaşayanlara "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" ile hayal ettikleri meslekleri bir günlüğüne de olsa hayata geçirme fırsatı verdiklerini belirtti.

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Sezer'in kendilerine gençlik hayalinden bahsetmesi üzerine Anadolu Ajansı ile iletişime geçtiklerini anlatan Samur, şu ifadeleri kullandı:

"Aysel teyzemiz bugün muhabir oldu. Çok güzel anlar yaşadı, hayallerini gerçekleştirdi. Aysel teyze çok hoş sohbetli, konuşmayı, insanlarla iletişim kurmayı çok seven bir teyzemiz. Spiker olmak istediğini, buna uygun yapıda olduğunu bizlere belirtti. Aysel teyzemiz çok güzel bir gün geçirdi."