Gençlerle yürüyen Özel: Cumhuriyet’e sahip çıkıyorlar

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında partisinin Gençlik Kolları’nın Ankara’da düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Korteji’ne katıldı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, “Gençlik Kollarımızın Ata’ya saygı yürüyüşüne eşlik etmeye geldik. 109’u 19 Mart’tan sonra, 105’i yerel seçimde olmak üzere 260’ın üzerinde o otobüsün üstünden ben konuştum. Gençler ve partililer dinledi. Bu kez ben dinledim. Burada olmanın ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu, bizi yalnız bırakmayan gençlerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarını bir kez daha burada hep birlikte idrak ettik” dedi. Özel, özetle şunları söyledi:

ATATÜRK’E VEFALILAR

“Atatürk, bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı’ydı, Başkomutandı ama Cumhuriyet’i genelkurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. CHP’nin kurucusuydu, ama dönüp de ‘Cumhuriyet, CHP’ye, benden sonraki genel başkanlara emanettir’ demedi. O, Cumhuriyet’i sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün mesela bu muazzam kalabalığı ya da Anıtkabir’deki gençlerin Anıtkabir’e koşmasını, 81 ilde gençlerin Ata’larına sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlayan gençlerin yüzde 90’ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler Ata’ya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk’e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı.”

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE SİYASET ÇOK YAŞLI BEN DAHİ

CHP Lideri Özel,“Ben, 51 yaşında ‘genç lider’ olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Türkiye’de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz.”