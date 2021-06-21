Gençlerle 'En Baba' buluşma

“Benim anam da babam da Allah rahmet etsin annem oldu. Annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı” diyen Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

ÇOK SÜRPRİZ BİR CEVAP VERECEĞİM

(Babanız Ahmet Erdoğan’ı kaybettikten sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?) Sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetli olduktan sonra... Sürpriz dediğim cevaba geliyorum. Benim abim yoktu. İki tane anne ayrı, baba bir abim vardı ama beraber yaşamadık. Böyle bir durum vardı. Benim anam da babam da Allah rahmet etsin annem oldu. Annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı, benim için hem babalıktı hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. İmkânlarımız kendi kendimize yetiyordu. Ama annemin şefkati, yaşım nereye gelirse gelsin bir başkaydı. Onun için her zaman annenizin ayaklarının altını muhakkak öpün diyorum. Bu, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifi’nden kaynaklanıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ben de annemin ayağının altını öpmeye kalktığım zaman bunu istemezdi. Ben de kendisine ‘Ya anne bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun’ derdim.

HEM BABAMDI HEM ANNEMDİ...

İşte o benim hem babam hem annemdi. Allah rahmet eylesin. Annelerinizin kıymetini bilin. Bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük mutluluk kaynağı, en büyük güçtür. Küçük yaşta annesini, babasını kaybetmiş insanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmek çok zordur. Babamızı böyle erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok yaşadık. Rabb’im anneli, babalı bir şekilde sizlere yaşamayı nasip etsin.

30’DAN ÖNCE EVLENMİYORLAR

(Bir baba ve dede olarak tavsiyeniz nelerdir?) Önce kendini ihmal etme. Şimdi yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor, ne kızlar evleniyor. Geleceğin baba ve anne adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, saygı duyun. Birbirinizi sahiplenin. Daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Yaşı çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de nikâh törenlerinde hep söylerim en az üç çocuk. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var.

‘DEDECİĞİM’ DİYE SARILMASI BAMBAŞKA

(Baba olmak mı yoksa dede olmak mı daha güzel duygu?) Her ikisi de güzel bir duygu. Bu meyvenin farklı tatları vardır ya babalıkta da aynı. 8 torunum var hepsinin tadı farklı. Gelip sana ‘dedeciğim’ diye sarılması bambaşka. Sayı ne kadar artarsa, bu işin zevki o kadar da değişiyor, artıyor. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor. İlla torunları gidip görecek. Torunların sevgisi bedava. Anneler babalar daha çok ilgileniyor. Bazıları bu işin acelesi mi var diyor, evet var.”

YAŞ 67 AMA YAŞLI SAYILMAM

“Yaş 67 oldu ama yaşlı sayılmam yani. Çocuk sahibi olmak da tarifi mümkün olmayan hislerden bir tanesidir. İnşallah ileride sizler de çocuk sahibi olduğunuzda bunu anlayacaksınız.”

İLK ANDA AŞIMI OLDUM

“(Sizce, koronavirüsle savaş ne zaman bitecek?) Türkiye salgının başından beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde yer alıyor. Aynı durum aşı çalışmalarında da geçerli. Aşı tedarikinin hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Yerli aşıyı da eylül-ekim gibi üretebilmek hedefimiz. Aşıda yaşı 30’a çektik. Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Vaka sayısını artık çift haneliye düşürmemiz gerekiyor. Bunda da en büyük müjde olarak aşıyı görüyoruz.

MİLYARLARCA İNSANIN ULAŞAMADIĞI İMKÂN

Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne... Onları da bizim ikna etmemiz lazım. Geçmişten bu yana maalesef bu tür kampanyalar hep oldu. Temennim odur ki bu aşı sürecinde elde edilecek başarı, bu tür olumsuz kampanyaları da ortadan kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkâna sahip olduğunu bilmelidir.

BİLİMİ İNKAR EDEMEYİZ

Aşının geliştirilmesi ve insana uygulanabilir hale getirilmesi bilim insanlarının sorumluluğudur. Bize düşen, bilime saygı duyarak en iyi uzmanların geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Kendimizi dünya nüfusunun tamamını kapsayan bir sürecin dışında tutamayız. Bilimi inkar etmek mümkün değil.

Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti. Hedefimiz aşılamayı 18 yaşına kadar indirmek.”

WHATSAPP’LA ARAM YOK

“(Yoğun iş temponuzda çocuklarınızla, torunlarınızla haberleşiyor musunuz?) Cep telefonunu aktif olarak kullanıyorum. Aile fertleriyle mesaj yoluyla da haberleşiyorum. Çeşitli mesaj grupları var ama WhatsApp’la aram yok. Bizim neslimiz için en iyisi yüz yüze görüşme. Tüm vatandaşlarımızı yerli uygulamaları kullanmaya davet ediyorum.”

‘DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ’ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘Dünya Mülteciler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Hâlihazırda ülkemiz, 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye´nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu, hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır. Bu vesileyle yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.”

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