Gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nde dün gençlerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

ÇOK DAHA HUZURLU KILACAK

“(Kanal İstanbul ve Montrö) Bu kanaldan Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz’de ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçleri hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan alakası yok. Montrö, İstanbul Boğazı’yla alakalı bir sözleşmeydi. Burada kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır, çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.

ANKARA SÖZLEŞMESİ HAZIRLARIZ

İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu, reddediyor, kabul etmiyor. Burada bizim üzerinde durmamız gereken 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetle İlgili Yasa. Bu zaten var, biz burada öyle bir medeniyetin, dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer bizim böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü kalkarız biz Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla yola devam ederiz.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRENLER VAR

(104 amiralin bildirisi) Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde alışkanlık haline bu işi getirmiş olanlar var.

İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim o da şu, bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte... En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır hem sağlıklı olanlar için hem de engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. İş kalifikasyona geliyor. Kalite kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.”

İTALYA BAŞBAKANI'NA: DENSİZLİK

Erdoğan, “İtalya Başbakanı size ‘diktatör’ dedi. Siz bu tarz üslupta kelimeler kullanıldığında neler hissediyorsunuz?” sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “İtalya Başbakanı’nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen oraya atanarak gelmiş birisin, seçimle gelmiş bir kişi değilsin. Tayyip Erdoğan’a böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım. Onun için İtalya Başbakanı’nın bu ifadeleri kullanması kullanmaması bunları hiç kafanıza takmayın, biz işimize bakalım.”

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