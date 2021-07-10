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Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gençlerle akşam yemeğinde buluştu

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Gençlerle akşam yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’daki temasları kapsamında gençlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Erdoğan, Diyarbakır’daki buluşmanın Ankara’daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır’a davetiyle hayata geçtiğini belirterek “Yeter ki siz gençler ‘biz hazırız’ deyin. Her zaman hazırım, sizler yeter ki hazır olun” dedi. Erdoğan, gençlerin daveti üzerine bir sonraki Gençlik Buluşması’nın Kahramanmaraş ve Samsun’da olacağının müjdesini verdi.

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