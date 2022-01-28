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Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı! Uzmanlardan uyarı: Hasarı kesinlikle kalıcı olur

#Sosyal Medya#Estetik#Dr. Perçin Caşkan
Gençlerin tehlikeli evde estetik akımı Uzmanlardan uyarı: Hasarı kesinlikle kalıcı olur

Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen işlemi yapmaya çalışıyor. 'Evde estetik' adı verilen akımda gençler yaptıkları işlemleri görüntüleyerek paylaşıyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi. Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor" diye konuştu.

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Sosyal medyada yeni bir akım başladı kimisi bu akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı diyor kimisiyse kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor. Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'Botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor. Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar. Bazısı ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor. Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir. 

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"DUDAĞIN ÖYLE VAKUMLANMASI, DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar dolaşımını bozduğu gibi ödem oluşturulması dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi. 

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"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR BESLENEMEZ"

Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye konuştu. 

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"ŞU ANDAKİ AKIM ÇOK TEHLİKELİ"

Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler, yapışkanlarla Fransız dudak için dudaklarını yapıştırıyorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde en çok dikkat çeken olumsuz yönde dikkat çekmekten bahsediyorum. Kalın dudaklara sahip olmak için şişeyle, bardakla vakumlayanlar var dudaklarını. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün düzenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi. Diğer gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor" dedi. 

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"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"

Demir, "Kendi kliniklerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, kovid döneminde çok daha fazla danışan bize gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Kovid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan bir çok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman kesildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde botox yapamazsınız mümkün değil bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" şeklinde konuştu.

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#Sosyal Medya#Estetik#Dr. Perçin Caşkan

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