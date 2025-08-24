Gençlerin TCG Anadolu gemisiyle "Zafer Yolculuğu" gururu: 'Mühendislik harikası'

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında geminin Gelibolu'da başladığı seyir faaliyeti tamamlandı.

Yolculukta, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı.

TCG Anadolu’nun Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" sürerken, geminin içerisinde katılımcı gençler için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Geminin hafif araç güvertesinde kurulan etkinlik alanındaki program, TCG Anadolu gemisine ilişkin tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, burada katılımcılar için müzik performansı sergiledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, gençlere verdiği konferansta, Türkiye’nin çevre denizlerdeki faaliyetlerini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da buradaki konuşmasında, Çanakkale destanının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktayı anlattı.

Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen konferanslarda da "mavi vatan"ın önemi gençlere aktarıldı.

Gençler, TCG Anadolu'yu gezerek, burada bulunan savunma sanayi araçlarını yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki protokol üyeleri, gençler ve askeri öğrenciler ile geminin üst güvertesinde Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SELÇUK BAYRAKTAR'IN UÇUŞ DENEMESİ YAPTIĞI ALANDA BULUNMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Gençler, TCG Anadolu'yla "Zafer Yolculuğu"na ilişkin yaşadıkları gururu ve mutluluğu AA muhabirine anlattı.

Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yusuf Berke Zengin, böylesine teknoloji harikası, son teknolojiyle donatılmış, Türkiye'nin ileri gelen mühendislerinin yaptığı bu büyük gemide yer almaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirerek, "Selçuk Bayraktar'ın burada uçuş denemesi yaptığı alanda bulunmak benim için çok heyecan verici bir şey. Yerinde deneyimlemek çok güzel. Duygularımı tarif edemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Zengin, Baykar'da çalışmayı hedeflediğini belirterek, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için bir proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Taha Çınar Ateşli, burada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Hava, kara, deniz teknolojilerini yerinde gördük. Bu teknolojileri yerinde görebilmek bizi mutlu ediyor. İleride biyomedikal mühendisi olduğum zaman askeri tıbbi teknoloji alanında ya da ASELSAN'da çalışmak istiyorum. Burada gördüklerimde feyz alacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Alkan, savunma sanayisine kablo üreten bir firmada staj yaptığını aktardı.

​​​​​​​Gemide bulunmanın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Alkan, "İkinci sınıfta stajyerken bu geminin kablolarının tasarımını yapmıştım. Şimdi hem o kabloları görmek hem de burada yerinde deneyimlemek gerçekten bana çok güzel bir duygu yaşattı." dedi.

Alkan, yeni mühendislere mesleklerinin ilk adımlarında destek olduğu için her iki bakanlığa da teşekkür ederek, "Savunma sanayisinin gündemde olması mühendislerin mesleklerine bağlılığı konusunda çok etkili. Mühendis olmaya daha hevesli yaklaşıyoruz. Mühendis adayları savunma sanayinin bir kısmında çalışmak, yeni şeyler üretip ülkemizi güçlendirmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.

"İNANILMAZ MUAZZAM BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Elif Gümüş, TCG Anadolu'ya ilişkin, "Muazzam bir mühendislik harikası. Ülkemiz için çok önemli bir yapı. Kesinlikle hem savunma hem denizcilik açısından inanılmaz güzel. Çok mutluyum, çok gurur duydum burada bulunmaktan." ifadelerini kullandı.

Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seçil Hallaç, savunma sanayi alanında Türkiye’nin çok iyi bir seviyeye geldiğini, bu alandaki yatırımların önemli olduğunu belirterek, burada yaşadığı bütün deneyimlerinin kendisini hem çok heyecanlandırdığı hem de ülkesi adına gururlandırdığını dile getirdi.

Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi İsmail Emre Geçgel, burada olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, "Gücümüzü tarihimizden alan bir millet olduğumuz için bu gemi yenilerine de örnek teşkil ediyor. Bugünden daha fazla güçlenerek gelecekte bunların daha iyisini yapacağımızı düşündüğüm için ben de savunma sanayi alanında çalışmayı düşünüyorum." dedi.

GENÇLER "MAVİ VATAN"IN ÖNEMİNİ ANLATTI

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Enes Tarık Akgün, "mavi vatan"ı devletin karasularının bağımsızlığının tamamı olarak tanımladı.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Meltem Keser, "mavi vatan" denince aklına ülke sınırlarının geldiğini belirterek, "Sınırlarımız dediğimizde insanların aklına kara sınırları geliyor ama kara sınırları kadar önemli olan deniz sınırlarımız var. Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege Denizi, bunların hepsi bizim 'mavi vatan'ımız ve 'mavi vatan'ımız da en az kara sınırlarımız kadar değerli." diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed Enes Avcı, "Ülkemizin konumu itibarıyla üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle 'mavi vatan' bizim için çok önemli. Nasıl ki zamanında Çanakkale Boğazı'nda İstanbul'a gitmelerine izin vermediysek, şimdi de 'mavi vatan'dan asla taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Karakoç, 'mavi vatan'ın deniz sınırlarını kapsadığını aktararak, "Mavi vatan, denizlerdeki bağımsızlığımızı ele alan, çıkarlarımızı koruyan, denizlerimizdeki petrol, doğal gaz gibi yeraltı zenginliklerimizi güvence altına alan hukuksal bir kavramdır. 'Mavi vatan' bizim için önemlidir. Nasıl ülke sınırlarımız olduğu gibi deniz sınırlarımız da hayati öneme sahiptir. Yeraltı zenginliklerimizi çıkardıkça bağımsız olacağız. Bu yönde çalışmaları görmek bizi çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Deniz Çuğalı, "mavi vatan"ın enerji kaynağı açısından çok zengin olduğunu ve bazı ülkelerin bu zenginliklere göz diktiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu enerji kaynakları vazgeçilmezdir. 'Mavi vatan' da bizim için vazgeçilmezdir." dedi.

Mekatronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Emre Ergenç, vatanı "sevdiği, büyüdüğü, birlikte güçlü hissettiği her yer" olarak tanımlayarak, "'Mavi vatan' da bu vatanımın bütün deniz aşırı, denizdeki bütün kuvvetleri demektir. Barbaros Hayrettin, Fatih Sultan Mehmet ve Çanakkale Zaferi'ndeki donanmamızı düşündüğüm zaman 'mavi vatan' benim için sevgi, birlik, beraberlik, her şey demek. 'Mavi vatan'ımızın incisi olarak gördüğüm TCG Anadolu'da olmamı sağlayan herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.