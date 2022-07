Gençlerin tatili ‘devlet baba’dan

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” dağıtacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Genç Ne Sever” platformunun İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Son 1 yılda 1.3 milyon gencimizin görüşüne başvurarak 20 farklı araştırma yaptık. ‘Genç Ne Sever?’ diye sorduk. ‘Genç Ne Sever?’ ismi, gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye eden bir marka olma mottosuyla hayata geçti” ifadelerini kullandı.

GENCNESEVER.COM’DA BEDAVA BİLET

Haberin Devamı

Gençlerin ilgi alanlarına göre hediyeler verileceğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Kültür-sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor seven gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler içinse turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Bu başlıklarda 81 ilde düzenlenen etkinlikler için belirlenen sayıda biletleri çekilişlerle gençlerimize hediye edeceğiz. ‘gencnesever.com’ adresi üzerinden 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimiz arzu ettikleri etkinlik için rahatlıkla başvuru yapabilecekler” diye konuştu.

MÜZELER ÜCRETSİZ OLUYOR

Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” vereceklerini kaydetti ve şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz 15 Temmuz-1 Eylül’de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkânına kavuşmuştu. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300’den fazla müzeyi ziyaret edecekler.”

Haberin Devamı

ÜCRETSİZ MÜZEKART GNS’NİZİ HEMEN ALIN

Bakan Kasapoğlu, “Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden ‘gencnesever.com’ adresine girin ve ücretsiz Müzekart GNS’nizi hemen alın. Gezdiğiniz şehirlerdeki müzeleri ziyaret edin. Bakanlığımız, tüm imkânlarıyla yol arkadaşınız olacak, yanınızda olacak” dedi.