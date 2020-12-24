Gençlerin dostu, sigaranın düşmanıydı... ‘Huysuz Profesör’ hem vedalaştı hem vasiyet etti

Prof. Dr. Orhan Kural üniversite eğitimini aldığı İTÜ Maden Fakültesi’nde tam 44 yıl hoca olarak görev yaptı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Doğa tutkunu, fotoğrafçı ve gezgindi. Koronavirüse yakalandıktan sonra 28 Kasım’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kötüye gidince doktorları 9 Aralık’ta yoğun bakıma alınmasına karar verdi. Önceki gün de hayatını kaybetti.

193 ÜLKE GEZDİ, 18 KİTAP YAZDI

Gezi ve fotoğraf tutkunu Kural’ın 17 gezi ve “Bu Kitap Başka” adında bir de anı kitabı bulunuyor. Kural ayrıca yurtiçi ve yurtdışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. 193 ülke gezdi, Türkiye Gezginler Derneği’nin kurucusu oldu.

ÜNLÜLERLE ARASI HİÇ DÜZELMEDİ

Türkiye ve yabancı ülkelerde okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, Silahlı Kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik dernekler ve halka açık yerlerde 6 bine yakın konferans verdi. Kural’ın ünlülerle arası pek de iyi değildi. Tarkan, Sezen Aksu, Teoman ve Cem Yılmaz, Kural’ın sigaraya özendirme suçlamasını yönelttiği ünlüler arasındaydı. Kural sıklıkla bu isimleri gençleri sigaraya alıştırmak ve reklam yapmakla suçluyordu. “Sigara içen kimseye hakkımı helal etmiyorum” demişti.

ABD’DE YÜKSEK LİSANS

1950 yılında İstanbul’da doğan Orhan Kural, 1972 yılında İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. ABD Henry Krumb bursuyla New York’taki Colombia Üniversitesi’nde yüksek lisans yapma hakkı kazandı. 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi’nde doktor unvanını alan Kural, çalışmalarını Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde sürdürdü. 1981-82 yılları arasında Aachen Teknik Üniversitesi’nde çalışmalar yapan Kural 1982 yılında Venezuela hükümetinin davetlisi olarak çalışmalarda bulunmak üzere Maracaibo kentine gitti. 1989 yılında İTÜ’de profesörlük unvanını aldı.



Prof. Dr. Orhan Kural’ın hayvan hakları mücadelesi uzun yıllar önce başlamıştı. 1998’de çekilen bu fotoğrafta, Dünya Hayvanları Koruma Haftası dolayısıyla Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği panelde konuşmacı.

VASİYETİNİ VİDEODA ANLATMIŞ

Orhan Kural’ın ölümünün ardından yayınlanmak üzere vasiyetini ve cenaze töreniyle ilgili isteklerini anlattığı bir video çektiği ortaya çıktı. Masadaki takvimden 2018 yılında çekildiği anlaşılan videoda Kural şunları söylemişti: “Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilim artık. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkânı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır.

‘KÜRK GİYENLER GELMESİN

Yaz mı olacak kış mı olacak bilmiyorum ama benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler ve faal avcılar gelmesin. Cenazemde bir tane bile canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahi yollamasın. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim.”

CEM YILMAZ: ÇOK ÜZÜLDÜM





Kural, Cem Yılmaz’la girdiği polemikler sebebiyle de defalarca davalık oldu. “Pek Yakında” filminde uyarıcı madde kullanımını alenen özendirdiği iddiasıyla Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunan Kural daha sonra İTÜ’de düzenlenen Cem Yılmaz söyleşisine alınmayınca zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Cem Yılmaz, ölümünün ardından Twitter hesabından Orhan Kural’ın bir fotoğrafını paylaşarak, “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural’a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye yazdı.