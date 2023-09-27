Gençlerin beklediği müjdeler geldi: Bilgisayar ve telefon desteği

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TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ

- “Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerimizin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü Kabine toplantımızda, bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4’üne, bilgisayarlar için piyasa fiyatının yüzde 16.7’sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

12 AY ÜCRETSİZ İNTERNET

- Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

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MÜZEDEN SİNEMAYA BİR YIL GENÇ KART

- 18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere GENÇ KART vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Bugüne kadar nasıl gençlerle yol yürüdüysek, bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız.

GENÇLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

- Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de Aile ve Gençlik Bankası kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkânı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ

- Sürdürülebilir kalkınma, hükümete geldiğimizden beri tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Bu yaklaşımla tesis ettiğimiz güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı’nın ufkunu da aydınlatmayı başardık. Adeta sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Üretimimizi ve ihracatımızı rekor seviyelerde büyüterek rekabet gücümüzü artırdık.

TÜRKİYESİZ PROJE BAŞARILI OLAMAZ

- İster müttefikimiz, ister rakibimiz olsun tüm ülkelerin kabul ettiği bir gerçek var ki kimsenin bundan kurtuluşu yoktur. Bu gerçek uzak yakın tüm coğrafyamızda Türkiyesiz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği, denense bile başarılı olamayacağıdır. Biz bunun sayısız örneğini, sayısız teşebbüsünü, sayısız niyetini gördük, yaşadık. Sonuçta bu denemeleri yapanların hepsi günün sonunda gelip Türkiye’nin ortaklığına, müttefikliğine, desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldı.”

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ALDATICI EV VE OTO İLANLARINA PARA CEZASI

Son dönemde artan hayat pahalılığının, gıdadan kiraya kadar insanımızın günlük hayatından ortadan çıkacağı ortada. Bu dengesizleri gidermek de bizim diğer önceliğimizdir. Bunun için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşımızın lokmasına kasteden fırsatçılara göz açtırmıyoruz. 6 ay 6 bin kilometre sınırına, ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız.