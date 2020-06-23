Gençlerin bahanesi: 'Daral' geldi

1 Haziran’da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte birçok kentte dışarıda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kentlerden biri olan İzmir’de ise bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. Bazı gençlerin neden maske takmadıkları sorulduğunda verdikleri cevaplar ise virüsü ciddiye almadıklarını gösteriyor. Maske takmayanlardan 18 yaşındaki Göktuğ S., maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, "O yüzden arada bir aşağıya çekiyorum. Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor. Doğuştan korunuyorum. Korkuyorum, korkmuyor değilim, ancak müthiş bir korku yok içimde. Zaten herkese bulaşacak diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir" dedi.

'BİZ ZATEN HAYATI ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ'

Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap verenlerden Emir Ö., "Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış" derken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde el broşürü dağıtan Kaan K.(18), "Biz sürekli müşterilerle konuştuğumuz için bazen maskeyle zorlanıyoruz. Terletiyor ve nefes alamıyoruz. Ara sıra insanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz, ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Bazıları korkuyor, bazıları ise hiç korkmuyor. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil. Gençler bir şekilde atlatabiliyor" diye konuştu.

Maske takmayan Yağmur Y. ise, "Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk koronavirüsü duyduğumda 'öleceğim' diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık" dedi.

'GENÇLERDE BİR REHAVET VAR'

Maskesini çenesine takan bir Nehir Y. de (17), "Hava çok sıcak, daral geldi. Cezası olduğundan bizim haberimiz yoktu. Gençlerde bir rehavet var ama bence bu rehavet, bunca aydır eve tıkılıp, bir anda sokağa çıkmaktan kaynaklanıyor. Gençler hep dışarıda olsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Biraz da tabi kendi hataları var. Biz de bazen 'korona bitti artık' diye düşünebiliyoruz" diye konuştu.

KADIKÖY'DE DENETİM; MASKE TAKMAYANLARA CEZA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler devam ediyor.

İstanbulluların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı.

MASKELERİ CEPLERİNDE TAŞIDILAR

Bisiklete binen bir kişi "Bisiklet kullanırken çok sıkıntılı. Maske ile binmek zor. Bu nedenle çıkardım" diye konuştu. Maskesini cebinden çıkaran bisikletli cezadan kurtulamadı. Martıya binen bir kişi de "Yürürken takıyorum, maskem yanımda. Ekipler uyardı cezasını da biliyorum" diye konuştu. Cebinden çıkardığı maskeyi takan vatandaş cezai işlem sonrası martı ile yoluna devam etti.

Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalarda bazı vatandaşların Kartal ve Pendik'te maske takmadığı, takanların ise maske çene altında olduğu görüldü.