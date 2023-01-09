Gençlerimizle aramıza giremezler

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği Üniversiteli AK Gençlik Festivali’ne (ÜniAK Fest) katıldı. Erdoğan, salona gelişinde üst kat tribünlerinde gençlerin arasında oturdu. Erdoğan kürsüye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl da sahneye gelerek “Şarttır” şarkısını söyledi. Volkswagen Arena’da düzenlenen programda konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:



BAK, BAK NELER YAZMIŞLAR...



“Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. İşte gençler karşımda burada. Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bak, bak... Neler yazmışlar? ‘Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım’, ‘Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti’ye oy veriyoruz’ , ‘Özeniyorlar ama çözemiyorlar.’ Çok güzel, neler bulmuşsunuz neler. Bu programlarda sohbet ettik, şiir okuduk, şarkı söyledik, güldük, eğlendik, hüzünlendik. Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz.

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Gençlerimiz de sağ olsun, enerjileriyle, coşkularıyla, dinamizmleriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Bizimle birlikte yol yürüdü. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, okul bahçelerinde, kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde, göğsünüzü gere gere AK Gençliğin sesini duyurun.Gençlik kollarımız sadece son 2 senede yaptığı 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üyeyle AK Parti’nin farkını ve gücünü ispatlamıştır. Gençler bunu çok iyi bilmeniz lazım, AK Parti’nin genel üye sayısı da Yargıtay’daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partilerin üst üste koyup üçle çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.Sevgili gençler, işte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiş, bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edecektir. Üstat ne diyor? “Mehmet’im sevinin başları yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gündoğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.” Bir ömür boyunca yarının bizim olacağı hayaliyle yürüttüğümüz mücadelemizin sonunda hamdolsun işte bugün burada Asım’ın, Büyük Doğu’nun, dirilişin, Türkiye Yüzyılı’nın nesli sizlerle birlikteyiz.Biliyorsunuz yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi. Katsayı adaletsizliğiyle mağdur edildi, başörtüsü yasağıyla zulme maruz kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları yeterli kontenjan olmadığı için yükseköğretim imkânından mahrum kaldı. Gençler bakın şimdi size bir şeyi hatırlatacağım. Biz üniversiteye gireceğimiz zaman üniversiteye, lise mezunlarından kaç kişi alıyorlardı biliyor musunuz? 10’nda 1. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Bunları biz gerçekleştirdik. Gençlerin önünü biz açtık, biz. Yıllarca bu ülkenin evlatları, yükseköğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti, üniversite eğitimini sürdürecek maddi imkân, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı.”

KREDİ KADAR ÖDEME

- Erdoğan üniversite gençliğiyle ilgili çalışmaları anlatırken şöyle dedi:

- “Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi burs rakamlarını 45 liracıktan aldık bu yıl itibariyle lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3750 liraya çıkardık.

- Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı vermek için aylık 1800 lira da beslenme yardımı yapıyoruz.

- Ayrıca daha önceki yıllarda mezun olmuş 3.3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Bundan sonra öğrencilerimiz herhangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacak.

- Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkânı sağlıyoruz.

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- Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezimiz, 350 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz.”