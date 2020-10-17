‘Gençleri Türkiye’de tutma’ beyannamesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Adım Adım İktidara’ tanıtım ve eğitim toplantısına katılıp, ilk dersi kendisi verdi. İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen toplantıda 13 maddelik ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıklayan Kılıçdaroğlu, “Yeni bir yol haritası belirledik” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Biz Türkiye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken bir partiyiz. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin birinci özelliği şudur: Hiçbir toplumsal sınıfı, hiçbir kişi, aileyi, kimliği, yaşam tarzını dışlamayan, dünyada güçlü bir Türkiye inşa edecek, birlikteliği koruyacak bir beyannamedir.

GENÇLER NE DİYOR?

Mayıs 2020’de yapılan bir araştırmada, gençlerin yüzde 62.5’i, ‘İmkânınız olsa yurtdışında yerleşip, orada yaşamak ister misiniz’ sorusuna ‘Evet’ dedi. ‘Size kalıcı olarak başka bir ülke vatandaşlığı verilse ülkeyi terk edip bu ülkede yerleşmeyi düşünür müsünüz’ sorusuna gençlerin yüzde 64’ü ‘Evet’ diye yanıt vermiş. Türkiye’nin gerçek anlamda beka sorunu ne? Bu beyanname, gençleri ikinci yüzyılda, Türkiye’de tutma beyannamesidir. ‘Sizin arzuladığınız her demokrat kuralı Türkiye’ye getireceğiz’ demektir. Ülkeyi yönetenler durumun farkında değil.

YARGI ÇÜRÜYEMEZ

Her şey çürüyebilir ama yargı çürüyemez diyordum. Alt mahkeme, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararı beni bağlamaz’ diyorsa, çürüme, adaletsizlik, hukuksuzluk buradan başlıyor. Nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi lazım. O hâkimlerde kabahat görmüyorum. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin örtülü bir mesajı var. ‘Bizi TBMM Başkanı dahi eleştiremez’ diyor. İtiraz etmesi gereken ilk kişi Meclis Başkanı. Sesi çıkıyor mu, çıkamaz. Devletin dini adalettir. Adaleti yok ederseniz, dünyayı, kainatı, ekosistemi yok edersiniz. Siz adaleti yok ediyorsunuz.”

CHP’NİN GELECEK PLANI