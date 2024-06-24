Gençlere ücretsiz yaz okulu

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ücretsiz tatil fırsatı sunan ‘Gençlik Kampları’nın ardından gençlere ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak olan Gençlik Yaz Okulları’nın 1 Temmuz’da açılacağını duyurdu. Gençlik Merkezleri’ndeki ‘Gençlik Yaz Okulları’nın 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:



“Yaz aylarında yüz binlerce çocuğumuzu güvenli bir ortamda, tamamen ücretsiz hizmet veren gençlik kamplarımızda buluşturuyoruz. Şimdi bunun yanında gençlik merkezlerimizde, spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkânı sunacak olan Gençlik Yaz Okullarımızı da hizmete açıyoruz. Tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası bütün evlatlarımızı Gençlik Yaz Okulları’na bekliyoruz.Gençlik Yaz Okulları’na katılan gençler aynı zamanda Türkiye’nin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde yıl boyunca 7/24 hizmet veren gençlik merkezlerinin faaliyetlerini deneyimleme, bakanlığın diğer projeleri hakkında bilgi sahibi olma şansı bulacak.



DEVAM ETME FIRSATI



Gençlerimiz, Gençlik Yaz Okulları’ndaki bir dönemlik eğitimin ardından özel olarak ilgilendikleri alanlarda, yeteneklerini geliştirmek, keyifli vakit geçirmek için ‘Merkezimde Bu Yaz’ etkinlikleri ile de tatillerinin kalan kısmını yine gençlik merkezlerimizde değerlendirebilirler.”



AKIL OYUNLARI SPOR VE SANAT



Gençlik Yaz Okulları 11-14 ve 15-18 grupları olmak üzere 2 farklı yaş grubuna hizmet verecek. Her dönemin programı kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde planlandı. Her gençlik merkezinin kendi kapasitesine göre belirlenen kontenjan kapsamında hizmet vereceği yaz okullarında, imkânlar dahilinde akıl ve zekâ oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllülük çalışmaları, gezi gibi etkinlikler olacak. GSB Gençlik Yaz Okulları’na başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinden bizzat yapılabilecek. Kontenjan için kayıtların dolması durumunda yedek olarak kayıt olunabilecek.