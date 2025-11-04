×
Gündem Haberleri

Gençlere sosyal konut için aile evi şartı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

Kurum, Ensonhaber’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar. 18-30’u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkânı var. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.

İLAVE 15 BİN KİRALIK KONUT

Kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz. İstanbul’da 100 bin bu proje kapsamında konut satışını evi olmayan vatandaşlarımıza bu projeyle sunarken, buna ilave bir de 15 bin kiralık konut yapacağız. Dolayısıyla hem konut fiyatlarını hem kira fiyatlarını aşağıya çekeceğimiz ve kararlılığımızı bu manada net bir şekilde yansıttığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz.”

