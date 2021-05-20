Gençlere: Sizler Mustafa Kemal’siniz

Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’a bağlantı yapılarak, Bandırma Vapuru gençlere gösterildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özetle şöyle konuştu: “Bizim gençlerimiz 26 Ağustosların, 29 Mayısların, 18 Martların ve 15 Temmuz’un cesur kahramanlarıdır. Sizler 30’larında Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 20’li yaşlarda boyunun başına geçmiş Osman Bey’siniz. Gemileri karadan yürüten Fatih, Çanakkale’de hiç düşünmeden cepheye koşan on beşlilersiniz. Biz sizlere baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Aziz Sancarlar görüyoruz.” Gençleri isimleriyle selamlayan Oktay, “Yozgat’tan aramıza katılan Aybüke kardeşim ben de bir zamanlar senin gibi Yozgat Çekerek’te bir lise öğrencisiydim” diye konuştu.

ÖNCE SİZİ ANLAMALIYIZ

Bakan Ziya Selçuk da gençlere şöyle seslendi: “İlk önce sizi anlamak zorunda olduğumuzun farkındayız ve yanınızdayız. Sizler bizim için öteki değilsiniz, el, yabancı değilsiniz, bizim evlatlarımızsınız, kanımız, canımızsınız ve bu toprakların, bu ülkenin geleceğisiniz. Dijital dünyada görmek kadar görünür olmak da sizlerin sosyalleşme yolunuz. Siz, bu şartların içine doğdunuz. Bu şartların içine doğan sizleri ve ortamı görmezden gelmenin, size karşı yapılmış en büyük hata olacağını biliyoruz.”

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