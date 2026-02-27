Gençlere seslendi: Küresel güç Türkiye için koşturacağız

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: “Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda ramazan bu yıl bir başka yaşanıyor. İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor, halkımız kaynaşıyor, yaralar sarılırken ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor. Sizlerin nezdinde gençlerimizi tebrik ediyorum.

YANIMIZDA GENÇLER VARDI

Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem verdim, değer verdim. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Tüm imkânsızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda en çok gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevi’ne girerken bizi yolcu eden insan selinin arasında en çok gençler vardı. Milletin umudu olarak AK Parti’mizi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. Nice badireleri birlikte atlattık, nice hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’ye tarihinin en büyük atılımını sizlerle birlikte yaşattık.

Haberin Devamı

GENÇLERİN DESTEKÇİSİYİZ

Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği büyük bir atılım gerçekleştiriyor. İHA ve SİHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan büyük teknolojik girişimlerine ülkemizin elde ettiği her kazanımda genç mühendislerin, genç girişimcilerin alın teri var. Savunma sanayimizde 3 bin 500’ü aşkın firmada çalışan, ter döken gençleri gördükçe inanın göğsüm kabarıyor.

İstiklal Marşı’mızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen gürül gürül yatağında akıyor. Biz de siz gençlerimizin daima destekçisiyiz.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı.

TEK BİR GAYEMİZ VAR

Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda geride şanla, şerefle ve eserle hizmet olduğu müstesna bir mirası önümüzde ise ülkemizin parlak yarımlarını görüyor, Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini görüyor ve Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Bizim tek bir gayemiz var, o da baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakabilmek. Siz gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü aşkla koşturacak, milletimizin emrinde ve hizmetinde olacağız.

SİZİN ÖZ YURDUNUZ

Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız. Türkiye’nin gençleri olarak birlik içinde, sevgi, kardeşlik, muhabbet, dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz, her biriniz bu milletin öz be öz evlatlarısınız.”

Haberin Devamı

Programa; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da katıldı.

SPORCULARIMIZ KIVANÇ KAYNAĞI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan gençlerle ilgili çalışmaları anlatırken şöyle dedi: “Gençlik merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde 9 olan sayıyı bugün 570’e ulaştı. Yüksek öğretimde 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208’e çıkardık. Yüksek öğrenim yurtları sayımızı 190’dan aldık 875’e çıkardık, 1 milyon yatak kapasitesine sahip yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Seçilme yaşını önce 25’e, sonra 18’e kadar düşürdük. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı salonlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik. Eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağı olan tüm sporcularımıza cani gönülden tebrik ediyorum.”

Haberin Devamı

KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ

Erdoğan gençlere “Hiç kimse kendi topraklarınızda, kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye’de çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çetin mücadeleler neticesinde ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını korumanızı rica ediyorum” diye seslendi.

ERDOĞAN: HOCALI KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı’na ilişkin, “Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız” dedi. Erdoğan, NSosyal hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız.”

Haberin Devamı

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A: DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 72’nci yaş gününde 72 gül ve tablo gönderdi. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 72’nci yaş günü için 72 gülden oluşan bir buket gönderdi.

Bahçeli ayrıca Erdoğan’a, İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah ismi, alt kısmında Hz. Muhammed ismi yer alan, harita içinde Fetih Suresi 1 ve 2’nci ayetleri bulunan, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri olan zirkon taşlarla süslenmiş tabloyu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayan çok sayıda yabancı ülke lideri doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılığını iletti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler.”

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayan KKTC Başbakanı Üstel, “Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin başındasınız. Güçlü Türkiye’yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.