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Gençlere iklim mektubu

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İklim Bakanlığı
Gençlere iklim mektubu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik yazdığı iklim mektubunda Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde İklim Bakanlığı’nı kuracaklarını ve bakanlık kadrolarını gençlerin oluşturacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençler için kaleme aldığı iklim mektubunda, “Salgın hastalık gibi sınır tanımayan ekolojik yıkım en çok da sizi ürkütüyor, haklısınız ancak birlikte değiştirebiliriz” mesajını verdi. Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında da adaleti sağlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, mektubunda şöyle dedi:

SALGIN HASTALIK GİBİ

“Ekolojik bir yıkımla karşı karşıyayız; dünyamız yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaşıyor. İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı vb. etmenler geleceğimizi tehdit ediyor. Üstelik bu tehdit salgın bir hastalık gibi; sınır tanımıyor, sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor.

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EN ÇOK SİZİ ÜRKÜTÜYOR

Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına bir anlamı yok. Çünkü karbon salınımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örtüyor, onların da nefesini kesiyor. Karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik yıkım en çok da sizi ürkütüyor. Geleceğe dair kaygılarınız artıyor; ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz. Haklısınız ancak birlikte değiştirebiliriz.

DOĞADA, EKOSİSTEMDE ADALET

Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine/ katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz. Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız. Bu bağlamda, Millet İttifakı’nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı’nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye’den başlayalım. Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz.”

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EKOLOJİK SIÇRAMA SÖZÜ

“CUMHURİYETİMİZİN II. Yüzyılı için kaleme aldığım II. Yüzyıla Çağrı Beyannamesinde, ‘Gelecek Nesiller İçin Ekosistem Hakkı’ başlığına yer vermiş, bu hakkın anayasal güvence altına alınacağını söylemiştim. Masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize gurur verir. Uluslararası bir dayanışmayla ve aynı zamanda ulusal bir kararlılıkla ülkemizi, dünyamızı daha yaşanabilir kılmanın politikaları hazır. Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz. Türkiye’yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacağız.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İklim Bakanlığı

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