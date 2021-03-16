Gençlere: Hayallerinizin peşinden koşun

İFTİHAR VERİCİ HABERLER BEKLİYORUZ

“35 yaş altında TBMM’de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor. Üye kaydı noktasında bizim gençlik kollarımız bir numaradır. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değildir. Eğer yaş konusu olmamış olsa, üye sayısı 1 milyonda kalmaz. Önümüzdeki dönem sizden iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Tarihe ‘büyük’ sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb’imize sığınırız.

Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah’ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz.

Siyasette de kötü örnekler vardır, olacaktır. Kendi birikimleriyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine, başkalarının emeğinin üstüne basarak yükselmek isteyenleri göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Sakın örnek almayın. Bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek örnekte ortaya çıkar. Yalanı, iftirayı, siyasetlerin merkezlerine yerleştirmek isteyenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek icraat ortaya koymak yerine sadece ‘siyaha beyaz’, ‘beyaza siyah’ diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, sığlığı özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti hep mahcubiyettir.

Lafa gelince hep davadan söz edip, sıra fedakârlığa gelince hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Mesela ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz, sakın örnek almayın. Bu tür ihanetlerin sonu hep acı şekilde bitmiştir.”

'KORKAKSIN BİTİKSİN'

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da isim vermeden şu sözlerle yüklendi: “Siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı’na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi’ne sığındı. Daha sonra ne dedi? ‘Haberim olsaydı beklerdim’ dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık.”

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