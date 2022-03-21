Gençlere: Güç sizde

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Güç Sende, Senin Elinde’ Gençlik Çalışması Lansmanı’na katıldı. Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik eşlik etti. Program öncesi CHP Gençlik Kolları, Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladıkları ‘Zor günlerimde hep sen yanımda vardın’ şarkısını değiştirerek gösteri düzenledi. Kılıçdaroğlu, gençlere seslenirken Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye bugün bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu sorunları kiminle aşacağız? Nasıl aşacağız? Bu sorunları sizlerle beraber aşacağız. Evet, diyorsunuz güç sende, senin elinde. Güzel bir slogan. Neden?

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Çünkü ilk kez 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Sandığa giderek ve oy kullanarak otoriter yönetime son vermek gibi bir görevi üstleneceksiniz.

GÜCÜNÜZDEN KORKUYORLAR

Gücümüzü her yerde anlatmak istiyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşunda gençler olağanüstü görevler üstlendiler. Dedelerimiz babalarımız büyük mücadeleler verdi. Bu demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktukları için ‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Ama siz hep beraber, ‘Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz’ diyeceksiniz. Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık. Ama onlar yapmadılar. ‘Hayır, siz bilmiyorsunuz’ dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye’nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor.

BAŞKANLARA: ENGELLERİ AŞIN

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CHP’li belediyelerde yaşayan çocuklar yatağa aç girmiyor. Belediye başkanı arkadaşlara ‘Önce kreş açın. Yoksul mahallelerden başlayın ve o mahallelerdeki pozitif ayrımcılık yapalım. Çünkü bu mahalleler büyük ölçüde geçinemiyorlar. Kreş açtığınız zaman anne çocuğunu güven içinde bırakacak ve dolayısıyla çalışma hayatına girecek. Evine katkıda bulunacak’ dedim. Belediye başkanlarımız bütün baskılara rağmen tarih yazıyorlar. Biz bütün engellemeleri aşma kararlılığımızı topluma göstermeliyiz. Hangi engel çıkarılıyorsa sizin göreviniz o engeli aşmaktır.”

ALKIŞTAN ÇOK ELEŞTİRİYE İHTİYAÇ VAR



PARTİ üyesi gençlere öğütler veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Şunu unutmayın, her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi başkası görebilir, benim duymadığımı başkası duyabilir. Eleştiri, hatayı tekrar etmeme açısından son derece önemlidir. Siz alanda çalışırken CHP’ye ilişkin eleştiriler de gelecektir. Hemen itiraz etmeyin. Bizim katılmayacağımız bir şey olsa da ‘haklısın’ demeniz lazım. Eksiğimiz var mı? Evet var. Vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız bir eleştiri geliyorsa kabahat bizde. Biz ona kendimizi anlatmadık.”