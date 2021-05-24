Gençlere ‘demokrat amca’ teşekkürü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç’un Twitch kanalındaki canlı yayına katılan ilk siyasi parti genel başkanı oldu. Uzun zamandır, Z kuşağı olarak bilinen 2000 sonrası doğumlu gençlere partisini ve kendisini anlatmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun Twitch’te yaklaşık 1.5 saat süren yayını, ortalama 262 bin anlık izleyici tarafından takip edildi. Canlı yayında en yüksek anlık izleyici sayısı 320 bin 455’e kadar çıktı.

ÇAYIN LEZZETİ BİLE BAŞKA

Kılıçdaroğlu, bu durumdan memnuniyetini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla dile getirdi. Yayının ardından söyleşi yorumlarını okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım. Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat

amcanız Kemal” dedi.

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