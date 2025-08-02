Gençlere büyük ve güçlü Türkiye

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İstanbul’da dün Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda ‘TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin’in, Gazze’nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum. Vakıf okulları, enderun okulları; doğa kampları, münazara yarışmaları, kitap okuma kulüpleri gibi programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA, milletimize yakışan, vicdanlı, onurlu, merhametli bir duruş sergiliyor.

YASAKLARI KALDIRDIK

Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Her bir TÜGVA gönüllüsüne teşekkür ediyorum. Allah çıktığınız bu seferi inşallah zaferle müjdelesin.

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Anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üstündeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat’ın kirli ve kirli zihniyetini tarihin çöp sepetine yolladık. Eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

BARIŞ RÜZGÂRLARI

81 ilimizi kütüphane, yurt, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık. Önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Kazandıracağımız reform, yatırım ve hizmet var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye’ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamıza barış rüzgârlarının esmesine çok az kaldı. Her metre karesinde huzur, güven, refahın egemen olduğu bir Türkiye’yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar hizmetinizde olmaya inşallah devam edeceğiz.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM

Her biriniz Gazze’de yaşananları takip ediyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90’ını yerle yeksan ettiği Gazze’de açlık, susuzluk, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Benzerlerini yalnızca toplama kamplarında görebileceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü Gazze’de sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar, bebekler değil insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Gazze’deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye’dir.

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HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK

Gazze’de mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümet Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Terör devleti İsrail’in karşısında dimdik duran iktidar bizim iktidarımızdır. Gazze’deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İsrail’le ticareti tamamen durdurarak, Filistin halkının yanında olduk. Uluslararası alandaki çabalarımızla Gazze’nin yanında olduk. Nice destek ve yardımla Gazze’nin yanında olduk. İsrail’den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze’nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Tehdit edildik, gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik.”

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MUHALEFETE: 14 YIL NEREDEYDİNİZ

Cumhurbaşkanı “Birileri çıkıyor Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi sorgulamaya kalkıyor. Daha düne kadar Gazze’de topraklarını savunanlara terörist diyen siz değil miydiniz? 14 yıl boyunca Suriye’de neredeydiniz? Suriyeli kardeşlerimiz zulüm, işkence görürken neredeydiniz? Karabağ ülkemizin desteğiyle azadlık mücadelesi verirken işgalcinin tezleriyle can Azerbaycan’a iftira atan siz değil miydiniz? Siz hiçbir zaman mazlumların yanında olmadınız. Ortadoğu’ya hiçbir zaman kardeşlik penceresinden bakmadınız. Ümmet olmanın ne demek olduğunu anlamadınız. Şimdi kapkara sicilinize bakmadan bizi eleştiriyorsunuz. Bakanlarımıza seviyesizce dil uzatıyorsunuz. Filistin halkının kalbindeki Türkiye, Tayyip Erdoğan sevdasını söküp, atamayacaksınız.”

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TARİH BİZİ YAZIYOR

Cumhurbaşkanı erdoğan “Türk milletinin 1 asır sonra kardeşleriyle yeniden kucaklaşmasına engel olamayacaksınız” mesajı verdi: “Tarih bizim dik duruşumuzu yazıyor. Türkiye’nin verdiği zorlu mücadele mümin gönüllere iftiharla kazınıyor. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazzeli kardeşlerimiz, özyurtlarında şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Zalimler karşısında dik durmanın şerefiyle orada olacağız. Gazzeli kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak, inşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız. Suriye’de olduğu gibi Gazze’de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz.”