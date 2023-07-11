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Gençlere bedava tatil başladı

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Seyahatsever#Seyahatsever Projesi
Gençlere bedava tatil başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde başlattığı “Seyahatsever” projesi ile birlikte 18-30 yaş arasındaki gençlerin konaklaması için yurtların kapılarını açtı.

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10 Temmuz’da başlayıp 27 Ağustos’a kadar sürecek ‘Seyahatsever’ projesiyle gençlere farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkânı sağlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizmin başkenti Antalya oldu. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu’na gelen gençler, ücretsiz olarak konaklıyor, yine ücretsiz çamaşır yıkama gibi olanaklardan faydalanıyor. Yakın mesafedeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gitme imkânına da sahipler. Projenin ilk gününde 1000’e yakın gencin kayıt yaptırdığı belirtildi.

Gençlere bedava tatil başladı
Gençler uygulamdan memnun. “Odalarımızda duş jeline kadar her şey düşünülmüş” diyorlar.

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5 YILDIZLI KONFOR

Gençler için hazırlan bir odada; meyve tabağı, duş jeli, mini buzdolabı, 4 yatak, havluya kadar düşünülmüş. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak’ın talimatlarıyla hayata geçirilen projeyle gençlerin, yaşadıkları ülkenin kültürel varlıklarını, coğrafi ve doğal güzelliklerini öğrenmelerini amaçlandığını söyledi. Yurtların otel konforunda gençlerin hizmetinde olacağını dile getiren Gürhan, “Gençlerimizi Antalya’ya bekliyoruz, sadece burayı değil ülkemizin her yerini gezsinler” dedi.  

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Seyahatsever#Seyahatsever Projesi

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