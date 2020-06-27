Gençlere: 2053 ve 2071 vizyonları size emanet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında kendisine sorulan sorular ve verdiği yanıtlar özetle şöyle:

(Muğla Teknoloji Kültür Koleji mezunu Kardelen Büyükavcu: “Sınav tarihimizin önce ileriye, sonra geri atılmasının sebebi neydi?”)

“ÖSYM ve YÖK salgının tüm hızıyla devam ettiği dönemde, tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin, gereksiz yere yaklaşık 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından, sınav süresinin uzatılmasına kadar, gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. İkinci aşama sınavdaki baraj puanlarını düşürerek, daha çok gencimizin cazip bölümlere girebilmesini temin ettik. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi, tamamıyla spekülasyondur. Sınavın sağlıklı ve huzurlu geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ GENÇLER

(Rize Anadolu Lisesi’nden Umut Çorbacı: “Üniversiteyi bitirdiği halde işsiz olan gençlere sizin söyleyeceğiniz şey nedir?”)

Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta, tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Hepsinden önemlisi, gençlerimize eğitimlerine, birikimlerine, kabiliyetlerine, hedeflerine uygun iş alanları oluşturmaktır. Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize, gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Ancak her üniversite mezununun kamuda istihdam edileceği gibi bir yanlışa da düşülmemesi gerekiyor. Asıl istihdam, özel sektörde, üretimde, sanayide, yüksek teknolojide, ticarette, tarımda olacaktır.

(Van Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi’nden Fatmanur Bildirici: “Yurtlar ve burslar için ne kadar uğraştığınızı biliyoruz. Yeni dönemde adımlar var mıdır?”)

Lisansüstüne 1100 TL, doktora öğrencilerine de 1650 TL kredi veya burs veriyoruz. Öğrenci harçlarını da kaldırdık. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız.

BU ÜLKENİN TÜM GENÇLERİ EVLADIM

(Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ahmet Can Erdoğan: “Her fırsatta imam hatiplere vurgu yapıyorsunuz. Meslek liselerine de sahip çıkmanızı istiyoruz.”)

Özellikle maskeydi, dezenfektandı, tulumdu, bütün bunlarla ilgili meslek liselerinin verdiği destek için şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin tüm çocukları, gençleri hangi okullarda okurlarsa okusunlar benim şahsen evladım. Benim için de imam hatipli neyse, meslek lisesi de, Anadolu liseli de, diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir. İmam Hatip meselesini çok fazla dile getirmemin sebebi, 28 Şubat döneminde, adeta bu okulları kökünden kazımak için girişilen haksız, hukuksuz, adaletsiz saldırılara dikkat çekmektir.

SOSYAL MEDYADAN NEFRET ETSEK...

(Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’nden Ferhat Aktaş: “Siz aslında sosyal medyayı aktif kullanan bir siyasetçisiniz. Ama bazı açıklamalarınızdan ve tepkilerinizden sosyal medyayı sevmediğiniz, mesafeli olduğunuz sonucu çıkıyor.”)

Gerçeklere gözümüzü kapatacak kadar hayattan kopuk değiliz. Günümüz dünyasında dijital platformların ve sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek, böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. 16.2 milyonu bulan takipçi ile Twitter’dan en çok izlenen kişi olduğumu hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele, sosyal medyanın ve internet platformlarının, her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Bunu görmezden mi geleceğiz? Sizlerden birinin telefonuna sızılsa, kendinizin veya kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp, Twitter, Facebook’ta veya benzeri yerlerde yayınlansa ne olacak biliyor musunuz? Çaresiz kalacaksınız. Çünkü bu mecralar, bazı ülkelerde yaptıklarının aksine, Türkiye’de mali veya hukuki muhataplıklarını sağlayacak temsilcilik açmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz.

GENÇLERİ ANLAMAYA GAYRET EDİYORUZ

(Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sude Beyazova: “2023 seçimlerinde ben ve benim gibi ilk defa oy kullanacak gençlerin desteğini almayı nasıl planlıyorsunuz?”)

AK Parti’nin en önemli özelliği, sürekli kendini yenileme, geliştirme kabiliyetine sahip bulunmasıdır. Yaşı 18 olan sizler gibi tüm gençlerimizi, siyasette aktif olarak görev almaya davet ediyorum. Şu an partimde, gençlik kollarında üye sayımız 1 milyon civarındadır. Yeni yönetim yapımızı oluştururken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurmuş olmamız gençlerimize verdiğimiz özel önemin ispatıdır. Gençlerimizin dünyalarına girmeye, onları anlamaya, hayallerini hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah sizlerle birlikte bunu başaracak ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken, sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz.

TEDBİRİ, DİKKATİ ELDEN BIRAKMAYALIM

(Antalya Anadolu Lisesi’nden Alara Şişmanoğlu: “Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ediyor. Türkiye şu anda hangi konumda?”)

Özellikle ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart tarihinden bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden mücadele yürüttük. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı veya vatandaşlarını çaresiz bıraktığı tüm sınamalardan, Türkiye olarak alnımızın akıyla çıktık. Salgının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte aldığımız sıkı tedbirlerin bir kısmını gevşettik. Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması, dikkati ve tedbiri elden bırakmamız gerektiğine işaret ediyor. Bu konuda en büyük görev gençlerimize düşüyor. Ama birçok yerde hiç mi hiç dikkat edilmiyor. Sizler aracılığı ile tüm milletime sesleniyorum, gelin maske, mesafe ve temizlik kuralını her yerde uygulayalım.”

LİSELİYLE BİRLİKTE TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ferhat Aktaş’ın arkasındaki bağlamayı görüp bir şeyler çalmasını istedi. Aktaş sazı eline alıp kendisine eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte ‘Fincanın etrafı’ türküsünü çaldı. Erdoğan da türküye eşlik etti.

MİÇOTAKİS’LE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Son aylarda gerilen Türk-Yunan ilişkilerinde dün sürpriz ve olumlu bir gelişme meydana geldi. Ankara-Atina hattında iletişimin son dönemde sadece büyükelçilikler düzeyinde sınırlı kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis telefonda görüştü. Yunan kaynaklar, Erdoğan ile Miçotakis’in “iletişim kanallarının açık tutulmasında” mutabık kaldıklarını belirtti. Aynı kaynaklar, görüşmede koronavirüse karşı mücadele, sınırların açılması ve turizm konularının da ele alındığını kaydetti. Edinilen bilgilere göre, görüşme talebi Yunan tarafından geldi. Görüşme, Yunan haber sitelerinde “son dakika” olarak duyuruldu.

SINIRLAR AÇILABİLİR

“Yunanistan’ın, verilerin iyi istikamette olması halinde koronavirüs ile ilgili olarak Türkiye’nin güvenli ülke sayılmasına ve dolayısıyla sınırların açılmasına olumlu yaklaştığı” belirtildi. İki lider, son olarak 24 Ocak’ta Elazığ depremi üzerine telefonda görüşmüştü. Baş başa son görüşme geçen yıl NATO Zirvesi’ndeydi. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

BALIKESİRLİ ÇİFTÇİYE 16 KOYUN GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde üç gün önce sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza Çelikel’e yardım eli uzattı. Erdoğan, Çelikel’e 16 koyun gönderdi, telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Erdoğan görüşmede, “Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur... Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın” dedi. Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.