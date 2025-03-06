Gençlerden yaşlılara ilmek ilmek sevgi

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İzmir Atatürk Lisesi Bilinçli Tüketici Kulübü öğrencileri, huzurevlerinde yaşayan yaşlıları soğuk kış günlerinde ısıtacak bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. ‘Birlikte Ördük’ adlı kampanya kapsamında 15 kişiden oluşan kulübün öğrencileri huzurevine göndermek üzere birkaç battaniye örmeye karar verdi. Yarıyıl tatilinden hemen önce okul içinde yaptıkları duyuru ile öğrenci arkadaşları, öğretmenleri, velileri ve mezunları örgü örmeye davet ettiler. Proje kapsamında katılımcılardan, istedikleri renkte yün iplik kullanarak 4 ya da 5 numara şişle 30 ilmek atarak 30 sıra haroşa örgü örmeleri istendi. Kimya öğretmenleri Derya Gökçen, Serpil Baykul ve müdür başyardımcısı Benal Hepsöğütlü önderliğinde örülen parçalar birleştirildi ve üretilen birkaç battaniye bir huzurevine gönderildi.

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15 MART’TA BİTİYOR

Okul içinde yapılan duyuru sosyal medya üzerinden paylaşıldığında önce İzmir geneline ve ardından Türkiye’ye yayıldı. Proje o kadar sevildi ki İstanbul’da bir sitede kadınlar bir araya gelip ördükleri onlarca parçayı okula ulaştırdı. Parkta teyzeler bir araya gelip öğrencilere destek olmak için ördü. Kampanyaya ilkokullar da dahil oldu. Tahmin edilenden daha fazla sayıda parça okula ulaştırıldı. Okul neredeyse bir battaniye fabrikasına dönüştü. Kampanyanın bitiş tarihinin 15 Mart olduğu açıklandı.

PROJE SINIRLARI AŞTI

İzmir Atatürk Lisesi Müdür Başyardımcısı Benal Hepsöğütlü projenin detaylarını şöyle anlattı:

“Bu proje tamamen öğrenci işi diyebiliriz. Projeyi duyurduktan sonra Türkiye’nin her yerinden katılım oldu. Hatta Almanya ile Hollanda’dan bile örgüler geldi. İpleri biz karşılayalım diye teklif bile aldık. Daha küçük bir şekilde yola çıkmışken proje birden çok büyüdü. Parçalar, İzmir içinde muhtarlıklarda toplanıyor. Öğrencilerimiz bu parçaları birleştirmeye başladı. Haftada iki gün bir araya gelip önce renklerine göre ayırıp, tasarlıyorlar. Ardından erkek öğrenciler yorgan iğnesiyle, kızlar tığ ile dikiyorlar. Üretilen battaniyelerin hepsini huzurevlerine ileteceğiz. Şimdi huzurevlerinden ihtiyaca göre rakamlar alıyoruz.”