Gençlerden şaşırtan cevaplar: 'Bulaşırsa bulaşsın'

Maske zorunluluğu olan illerden İzmir’de bu kurala uymayan bazı gençlere nedenini sorduk. Göktuğ S., maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, “O yüzden arada bir aşağıya çekiyorum. Korkuyorum, korkmuyor değilim, ancak müthiş bir korku yok içimde. Zaten ‘Herkese bulaşacak’ diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın. Kalan sağlar bizimdir” dedi.

TERLETİYOR

Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap verenlerden Emir Ö., “Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış” dedi. Caddede el broşürü dağıtan Kaan K. de maskesizdi: “Biz sürekli müşterilerle konuştuğumuz için bazen maskeyle zorlanıyoruz. Terletiyor ve nefes alamıyoruz. Ara sıra insanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz, ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Bazıları korkuyor, bazıları ise hiç korkmuyor. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil. Gençler bir şekilde atlatabiliyor.”

DUYDUĞUMDA AĞLAMIŞTIM

Yağmur Y. de maske takmayan gençlerden: “Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk koronavirüsü duyduğumda öleceğim diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık.” Maskesini çenesine takan Nehir Y. de “Gençlerde bir rehavet var ama bence bu rehavet, bunca aydır eve tıkılıp, bir anda sokağa çıkmaktan kaynaklanıyor. Gençler hep dışarıda olsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Biz de bazen ‘korona bitti artık’ diye düşünebiliyoruz.” dedi.